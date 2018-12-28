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開餐廳沒在怕負評　老闆的特色就是擺臭臉！

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▲▼ 居酒屋 。（圖／福澤喬攝）

文／特約撰述 福澤喬

「以客為尊」、「顧客為王」的消費型態，在現代人的消費生活中，似乎是一個定律也是一個常態。這也很容易養成奧客。只要一個不開心，就要投訴、就要給負評。不過在日本還是有些餐飲店，一點都不在乎這些投訴、負評。老闆有老闆的規矩，來吃飯的客人不依照老闆的規定，那就請出門左轉，隔壁的麥當勞還有很多位置！這些老闆們，為什麼敢那麼有個性，料理好吃才是關鍵！

不喜歡規矩請出門左轉 不來吃也沒關係

位在東京荻窪一家專賣咖哩飯的店，這家在二樓的小店面裡，門口只能容納一個人進出，走上階梯一個告示牌擺在眼前「本店真的不太想做生意，如果可以的話，請到別家吃。」、「本店會挑客人，如果老闆不開心，也有可能不賣給你！而且本店不歡迎小孩！」

這些告示牌搞得很多第一次來吃飯的客人都緊張的要死。來這家專門賣咖哩飯的吉田咖哩吃飯的客人，幾乎都不講話，連呼吸、打噴嚏都很小心謹慎，每個人都安安靜靜地吃著咖哩，深怕真的會被老闆趕出去。

老闆不開心不賣 客人太吵不賣

七年前吉田貴宏開始在東京開咖哩店，這裡咖喱飯以十種以上的蔬菜、水果燉煮出來的咖哩當基底，然後配上肉條、起司、蔥花以及半熟蛋。不過在這裡吃飯除了點餐有很多規矩，首先想要點什麼？吃什麼？要等吉田老闆開口問你了，才能夠說。

然後，在方桌用餐的客人，要自己把吃完的盤子放回到餐盤回收台。更讓人傻眼的是，連桌上的毛巾、水壺都得要放在老闆規定的格線上。這完全就不是以客為尊，根本是老闆最傲嬌啊！可是，每天在門口排隊等著進來吃咖哩飯的客人，至少排上六七百公尺長。

燒烤居酒屋 只有聽老闆的話才有好吃的

除了吉田咖哩店之外，在大阪也有一家居酒屋也很有個性，這家居酒屋掛在牆上的菜單有正反兩面，正面黑色、反面紅色。黑色代表還有庫存、紅色表示已經賣完。居酒屋的老闆很心機，因為客人看到牆上的菜單一個一個變成紅色的時候，會趕緊點其他還是黑色的菜單，萬一吃到沒有下酒菜，那可真的很掃興。

福岡則是有一家燒烤店的老闆一整天總是擺著一張臭臉，來這裡吃燒烤，千萬不要告訴店員想吃鹽味、醬油味，因為老闆自己知道今天的食材最適合什麼味道，來這裡吃燒烤，吃就對了，不要問。

個性化餐廳 酒香不怕巷子深

這些個性化的餐飲店，在各行各業高喊以客為尊的現代，完全反其道而行，可是卻都意外成了日本知名的排隊名店，有些客人慕名而來的就是想要一睹老闆的臭臉。這樣的居酒屋營業模式，生意為什麼不降反升，仔細探究當中的共通性會發現，老闆雖然臉很臭，店裡頭的規矩雖然很多，但是使用好食材、用心調理以及合理價位，才是讓客人甘願被老闆「霸凌」還是厚著臉皮，繼續用鈔票「反霸凌」。

大阪居酒屋的佐藤老闆娘就說：「好吃的料理、合理的價格，如果來吃飯的客人不知道珍惜，我們也會覺得困擾。如果客人們連這樣的規矩都覺得不開心，這樣的生意不做也還好。」有底氣說這一句話的商家，對於食物的品質以及價格相信也有一定的自信，這也難怪他們不怕生意不好了。

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關鍵字：日韓風,福澤喬

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