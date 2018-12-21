影／肝膽相照變肝膽俱裂？　楊秋興：韓國瑜你身邊有小紅衛兵

記者宋德威／高雄報導

準高雄市長韓國瑜的小內閣即將公布完畢，「南台灣小巨人」前高雄縣長楊秋興未來規劃備受矚目，21日下午潘金英在高雄市自由路黃昏市場幫忙發送2000顆糯米雞粽、2000碗廣東煲湯，現場擠滿人潮。楊秋興、邱于軒議員，及第一麥克手賴榮忠等也到場，楊秋興接受媒體訪問時表示，「希望能加入兩岸小組，如果高雄市政府需要，可以在兩岸部分幫忙，這是無給職的工作，也是義務幫忙，這次去廈門就有許多企業廠商想合作，買台灣的農特產品」。記者問他未來規劃，他回應要先「遊山玩水」。

▲▼前高雄縣長楊秋興受潘金英邀請到高雄自由路黃昏市場，協助發送荷葉糯米雞肉粽及廣東煲湯。（圖／記者宋德威攝，下同）

現場媒體提問，為何要婉拒加入韓國瑜小內閣？楊秋興表示，「韓國瑜確實有找我幫忙，但後來了解到韓市長有壓力，再想想自己是去幫忙做事情的，不是去當官的，所以12月6日就向韓市長身邊的人，轉達不入小內閣，但願意擔任韓市長施政諮詢對象。有媒體問：「外傳王金平要擋你的路？」楊秋興說：「這個我就不予置評！」並表示韓市長有很大的壓力，他不要給韓市長困擾。

楊秋興說，他進入韓國瑜團隊的初衷，「不是求官，是去幫忙的啦！」他跟台商的關係非常熟，跟大陸也有良好互信，所以他能義務來幫忙。媒體再追問楊秋興：「壓力是否來自國民黨高層？」楊秋興說：「這個我也不好說！」。

楊秋興也澄清，當初傳說KMT大老硬塞27個名單到韓國瑜小內閣，「後來指向我楊秋興，但其實不是！」當初韓市長於11月24日與他聊天，希望他能推薦一些小內閣名單，「我確實推薦了7位」名單是韓市長在用晚餐、大約晚上8、9點，他在旁邊幫忙整理一下，在出去澳門之前又進一步的協助整合一下。

楊秋興說，拿兩張A4紙，「是擬建議名單，有十幾個，但我大概建議6、7個而已！」另外是韓市長內心已有的名單，再來是現任要留用的名單，「我把它寫下來！」扣掉四個一條鞭的單位，「其他27個的筆跡是我的沒錯，我交給韓市長，我有拍照存證」。楊秋興說，這兩張A4紙，「被韓市長身邊的人洩漏給媒體」，「你旁邊有小紅衛兵，我覺得很不好」而這也是他會重做思考的原因之一。

楊秋興表示，「市長現在很忙，我也不主動打電話給他！」他將向韓國瑜要邀請卡，參加25日的就職典禮。對於韓國瑜小內閣人事的看法，楊秋興說，局處很多，「要給市長一些時間」，希望他們能有好的表現。至於自己未來規劃？楊秋興則笑說：「就四處遊山玩水。」