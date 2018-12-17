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15歲的天使清純照成「情趣用品」包裝　她超尷尬！

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That time I modelled for a clip art company at 16 and ended up on dildo batteries from r/Wellthatsucks

▲性用品電池包裝。（圖／取自Reddit／lrngully）

國際中心／綜合報導

自己的照片被隨意翻拍修改，就已經夠無奈了，更何況是被做成「性玩具包裝」？加拿大32歲的勞倫．古莉亞斯（Lauren Gulyas）日前上傳了一張照片，是她在年輕時拍的清純照，竟然被業者拿去當作性用品震動器的電池包裝。古莉亞斯表示，真的從未想過自己的照片隨處可見，還是在情趣用品上，讓她非常尷尬。

據BBC報導，目前擔任美食節目主持人的古莉亞斯在15歲時曾經當過平面模特兒，當時穿著有天使翅膀的服裝拍了一系列清純照，沒想到17年後，一名朋友跟古莉亞斯說，竟然在性用品商店出售的電池上發現了她年輕時的照片，而商品上的照片中，古莉亞斯將食指放在嘴唇上，下方還寫著「調皮的」（naughty）字眼。

古莉亞斯表示，原來是她的母親在一年前簽署了版權協議，將照片販售給免費圖庫，「但真的沒想過一個未成年女孩的照片竟然會被用在不適當的地方」，古莉亞斯的母親感到相當愧疚，但卻什麼也做不了，畢竟版權已經賣出，現在她們也只能當作笑話看待這件事了。

古莉亞斯日前將電池的照片上傳到網路論壇Reddit後，短短幾小時就收到7萬個讚，不少人想親眼看看這顆電池，還有人立刻上網訂購，但有一位用戶表示，自己也有相同經驗，在五年級時拍攝的照片，被放在公車上的廣告牌，而上面竟寫著「請收留這個可憐的孩子」，不是孤兒的他感到尷尬不已。

▼現在的古莉亞斯（圖／取自Instagram／thecanadianchef

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關鍵字：性用品,電池,Lauren Gulyas

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