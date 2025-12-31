郭書瑤認了「單身7年沒愛愛」連親一下都沒有！薔薔驚：妳少來

▲郭書瑤分享感情生活。（圖／翻攝自郭書瑤IG）



記者施怡妏／綜合報導

女星郭書瑤平時工作繁忙，仍不時會透過社群與粉絲分享生活點滴，感情生活也受到許多網友關注，她曾透露自己已單身7年，近日錄製薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，被問到性生活，郭書瑤大方回應「7年間都沒有發生過性行為」，連親一下都沒有，也沒有跟異性的曖昧訊息，讓薔薔不敢置信。

郭書瑤近日錄製薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，對於任何話題都能侃侃而談，聊到感情生活時，郭書瑤坦言，天生臉就很臭，不太會有異性主動靠近，對男生也有一些偏見，所以單身了7年，不過這兩年有努力改變自己的想法。

接著薔薔進一步發問「所以你7年都沒有人幹？真的假的啦？妳少來，親一下或是掐個奶頭呢？」郭書瑤強調，真的沒有跟異性發生過親密行為，只有在戲裡有過而已；薔薔不相信繼續追問，「手機裡都沒有跟男生的曖昧訊息？出國都沒有玩一下？」

郭書瑤表示，喜歡男生的門檻太高，身邊曾有朋友鼓勵她放開來，喝醉後一切都模糊了，但她直呼「真的沒有辦法這麼模糊。」

影片曝光，網友笑喊，「女生自愛一點是對的」、「要那麼直白嗎」、「太好笑了！差點因為這影片追蹤了」、「瑤瑤感覺非常驚訝薔薔問得那麼接地氣」、「不可能那麼直接吧、「沒想到她是理性派的」、「愛自己的女生 ，才是不能模糊就過了」。