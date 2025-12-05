車業人士：超跑玩家、租賃業者　是「洗車牌」始作俑者

▲台中地檢署。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

根據車業市場人士指出，「洗車牌」這個大漏洞的開始來自超跑玩家、租賃業者，當跑車玩家、租車者飆速、違規等而吃罰單、甚而吊扣牌照，而當時法律規定，吊扣期間長達3到6月不等，超跑車若長期不開會有電瓶變弱、輪胎變形與漏氣、機油老化等風險，加上半年的折損、保險稅金等，虧損不輕；租賃業者更是損失慘重，一輛車被吊扣牌照，若以台中一天出租2300元、出租率五成計算，6個月下來至少損失20萬元。

但他們發現如果在吊扣期間「故意」違規開車上路被抓到，懲罰會變成「吊銷」牌照。吊銷後重新申請、領牌，即可上路。這讓代辦業者看到商機，以代辦費1萬8000元到2萬5000元不等的價格「幫你全部辦好」，車主趨之若鶩。業者、車主雙贏。

這些代辦代辦業者透過親友、警友會身分、名義找熟識員警配合違規、吊銷車牌。剛開始業者、員警雙方配合，由業者駕車違規上路讓員警攔車開單；後來連戲都不演了，車子根本沒動，員警登門開單；到最後，員警不出門，直接叫業者拍照車子、駕照、行照上傳，員警自己偽造簽名、開單，甚有連休假日也開單。

案發後，台中市警察局也在第一時間發出聲明，表示這是警局內部告發、主動調查，移送彙整相關卷資與警政署政風室共同報請中檢指揮偵辦，將於接獲起訴書後，將涉案員警予以停職處分。警局強調秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度持續查處員警違法違紀情事，展現淨化團隊決心，以維警譽。



