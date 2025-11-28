野貓感恩員警餵食！年抓「30條蛇」護警安全　還會咬老鼠換飼料

記者李陳信得／台中報導

野貓也會感恩圖報，台中市和平警分局大棟派出所地處山區經常會有野貓經常出沒，所內員警有時會拿食物餵食，貓咪們發現所內有蛇類出現就會幫忙抓蛇，一年消滅一半以上的蛇，還會捉來獵物老鼠和員警分享或交換飼料，讓員警和民眾笑稱是「貓的報恩」。

▲▼台中市和平警分局大棟派出所常有野貓出現，經員警餵食後常會幫所內抓蛇獵鼠，民眾戲稱是貓的報恩。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

台中市和平警分局大棟派出所位處和平山區，四周環境靜謐，走進派出所內，定睛一看發現飲水機上躺了一隻白色貓咪，另頭圍牆邊還有一隻橘貓，還有一隻黑貓蜷縮在花盆中。員警表示因派出所位處深山，所內常有蛇類來築巢下蛋，小蛇孵化後有時自縫隙鑽出，或是沿著樓梯爬下，值班員警常被嚇到，不堪其擾。

員警指出飲水機上的貓咪說，這隻叫咪咪，是第一隻來派出所的貓，餵食幾次後，她的兄弟姐妹們也開始來報到。橘貓叫小橘，黑貓則叫奇奇。員警說，貓咪除來了吃飯外，還會幫忙抓蛇，每年都有50、60隻的梅花蛇出沒，貓開始出沒抓蛇後，蛇的數量減少一半。派出所長謝濬紘說，有時一早開門，赫然發現有2、3隻的老鼠橫躺在派出所門口，後來發現是貓叼來的。員警說，貓有時來「分享」獵物，有時也希望以獵物換取貓飼料，哭笑不得。