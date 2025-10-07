還有6人失聯！佛祖街仍被埋2米深　家屬烈日招魂：哥、嫂快出來

▲透過空拍機俯瞰，將近三分之二的光復鄉仍被泥土掩埋。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上的堰塞湖9月23日溢流，釀成18死、6人失蹤的慘案，透過空拍機俯瞰，將近三分之二的光復鄉深深地被泥土掩埋，其中災情最為慘重的佛祖街，不但是死亡人數最多的地區，至今更還有6人失蹤。實際走進佛祖街中，整條街上不僅全被泥土掩蓋，高度更深達2米，原本1層樓高的房屋，僅剩屋頂可見，本應生機勃勃的綠地，只剩滿地荒蕪；找不到親人的家屬們，每日頂著烈陽，站在滿地石礫的地上，對著可能的地方進行招魂儀式，只希望失聯的家人能早日被尋獲。

「哥！嫂嫂！你們快點出來！」，頂著烈日，在法師的帶領下，一聲一聲的喊著，伴隨家屬喊叫聲的，除了一旁法師的助念聲外，還有大型機具不斷轟隆隆的挖土的聲音。失蹤的林姓夫妻家屬看著滿地泥砂，一早就備好水果供品與米酒，在法師的帶領下，拿出事先準備好的牌位與黑傘，將一切物品擺放在林姓夫妻2人被深埋在底下的工寮旁，看似一切就緒後，家屬似是突然想起什麼，緊急回到一旁樹蔭底下的背包裏面翻找，再拿出一瓶自釀的小米酒，將小米酒也放在一起。

▲目前仍有6人失蹤，家屬傷心在林姓夫妻的工寮旁招魂，希望早日找到人。（圖／CTWANT）

在等待儀式進行的同時，家屬們指著怪手正在開挖的地區無奈透露，目前怪手已挖到工寮所在的位子，工寮的建材也被挖出，但卻仍未尋獲失聯的林姓夫妻2人。回想起當時情景，他們也是看到新聞才知道光復災情慘重，緊急打電話想確認林姓夫妻的安全，只是電話不管怎麼打都直接被轉入語音信箱，只好向其他家屬求證，這才驚覺沒人能聯繫上林姓夫妻，只知道當時2人前往工寮查看，確定外出，之後就再也沒有消息。

家屬表示，本來想透過手機定位，看能不能找到2人的大約位置，無奈第一時間打電話時，2人的手機不管怎麼打都直接被轉入語音信箱，恐怕手機早已損壞而無從定位，如今只能在整片遭泥沙土石掩蓋的平面中，依稀辨別夫妻2人的工寮位子，期望能早點找到2人。但希望在怪手不斷開挖中一次次落空，站在至少一層樓高的土堆上，儘管怪手已挖到工寮結構，但不管怎麼挖，就是找不到2人的身影。

▲佛祖街災情最為慘重，泥沙直接將房屋灌滿，僅剩屋頂可見。（圖／CTWANT）

更讓家屬們絕望的是，放眼望去，映入眼簾的只是無盡的土堆與泥沙，家屬們無奈之下聽說家人間有人聽見祖靈指示，表示該處可能找的到人後，也找來葬儀業者與法師，就是希望能夠透過法事，安定人心的同時，也能傳出好消息。

目前除了林姓夫妻2人所在的工寮進行開挖外，家屬也向救難人員指出幾條2人必經的道路，猜測2人可能是乘車逃難，卻遭洪水吞沒，只是看著整片遭石礫掩埋的土地，著急、難過，各種心情複雜的交織在一起，但更多的卻是深深的無力。

儀式結束後，家屬們陸陸續續開始收拾物品，並準備離開去處理其他事宜，留下2人在樹陰下等待，期望搜救隊能發現一點什麼，滿頭白髮的阿公難掩心情沉重，坐在樹蔭底下，看著怪手不斷的開挖、鏟土，忍不住拿起剛剛祭拜完的小米酒，轉開、喝下，試圖緩解一些焦慮，又一邊忍不住解釋，「我們老人家就是這樣」，讓人看了相當不捨。

