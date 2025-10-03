　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出獄僅半年又隨機砍人！　廢死聯盟臉書遭灌爆

▲苗栗市邱姓男子隨機砍人案，警方今上午押解返家清查證物，中午移送到分局時不發一語。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗邱姓男子隨機砍人，移送到分局時不發一語。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者張鈜閔／綜合報導

隨機砍人嫌出獄後又犯案！追砍學童畫面瘋傳引發全網憤怒，廢死聯盟臉書再度遭灌爆。

苗栗昨(10/2)下午驚傳隨機砍人案，47歲邱姓男子手綁利刃，在超商前無差別攻擊放學返家的學童，造成2名女童及一名50歲林姓男子受傷。林男因女童上前求救挺身報警卻反遭砍傷，目前因腹部與背部穿刺傷、嚴重內出血，轉至加護病房觀察；一名女童則因胸部中刀導致血胸，仍在搶救當中。

警方調查，邱嫌10年前就曾在同一間超商持剪刀隨機砍人，造成4人受傷，當時依殺人未遂罪判刑9年6個月，今年3月才刑滿出獄，未料僅半年再度犯下同類案件，消息曝光後引發社會震怒。

大批網友湧入廢死聯盟臉書留言，痛批「可教化的人都住你們家，你們命最高尚」、「司法一再縱放兇手，還要多少無辜者受害？」、「麻煩你們都把死刑犯帶回家圈養！」、「廢死聯盟都是加害者」。

▲▼憤怒的網友至廢死聯盟臉書留言。（圖／攝自台灣廢除死刑推動聯盟臉書）

▲憤怒的網友至廢死聯盟臉書留言。（圖／攝自台灣廢除死刑推動聯盟臉書）

受害林男女兒也悲憤在網路發文，「這社會真的病了，司法都在幫助壞人」，並呼籲外界為父親祈福，更直接轉發「支持死刑」貼文怒吼「兇手拜託給我去死！」

目前三名傷者仍在醫院救治中，警方已依殺人未遂罪嫌將邱嫌移送法辦，他犯後辯稱因為沒吃藥控制病情，才導致失控行兇，檢警後續將釐清是否涉及精神狀態或受藥物影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲媽與10歲女兒雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願
獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻
快訊／黑心豬大腸銷全台！數千公斤流出
潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶
快訊／車站驚悚現場曝！29歲男「身體破碎」當場死亡
快訊／「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英辭世　享耆壽95歲
「最強高中生」疑認愛27萬超辣網紅　車內親密合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

40歲媽與10歲女家中雙亡！躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願曝

苗栗恐怖男隨機砍人！高大成：長期吸毒腦軟化　斷言再犯率高

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

快訊／台鐵後壁車站驚悚現場曝　29歲男「身體破碎」躺軌道亡

水電工潛文大宿舍8hrs！手機藏浴照...喊冤「只用眼睛看」下場曝

清潔隊員甄選有詭！鄉長收賄延長報名時間　辦公室走廊收10萬

出獄僅半年又隨機砍人！　廢死聯盟臉書遭灌爆

快訊／苗栗隨機殺人3傷！嫌「殺人未遂」移送地檢　見鏡頭不發一語

阿北路口撞機車！騎士飛2圈重摔腦出血+骨折　他辯：沒看清楚

鏟子超人蘇澳港外車禍受傷！堅持赴花蓮救災　運將送暖網友讚爆

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

40歲媽與10歲女家中雙亡！躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願曝

苗栗恐怖男隨機砍人！高大成：長期吸毒腦軟化　斷言再犯率高

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

快訊／台鐵後壁車站驚悚現場曝　29歲男「身體破碎」躺軌道亡

水電工潛文大宿舍8hrs！手機藏浴照...喊冤「只用眼睛看」下場曝

清潔隊員甄選有詭！鄉長收賄延長報名時間　辦公室走廊收10萬

出獄僅半年又隨機砍人！　廢死聯盟臉書遭灌爆

快訊／苗栗隨機殺人3傷！嫌「殺人未遂」移送地檢　見鏡頭不發一語

阿北路口撞機車！騎士飛2圈重摔腦出血+骨折　他辯：沒看清楚

鏟子超人蘇澳港外車禍受傷！堅持赴花蓮救災　運將送暖網友讚爆

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

永慶房屋壘球賽邀林智勝開幕　勝利關鍵在2個字

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

可不可悄賣「白玉珈琲冰淇淋」爆紅　網曝口感狂讚：求常駐

二戰巨型「戰列艦」將復活？　川普：現在的隱形軍艦醜爆了

【新視角影片】北捷遭踹婦先撞2次才被飛走

社會熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

隨機殺人「兇嫌背景曝光」！13歲就吸食海洛因

快訊／苗栗隨機砍人！11歲女童最新傷況曝光

即／三地集團總裁鍾嘉村上午被起訴　又涉他案遭搜索

父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過求集氣

苗栗隨機砍人！　10年前受害「男大生」發聲

內湖10歲女童多日未到學校　與媽媽陳屍住處

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄救人　身分曝

女高中生「西門町大樓」被霸凌！　5男女樓梯間圍毆

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面