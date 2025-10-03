出獄僅半年又隨機砍人！　廢死聯盟臉書遭灌爆

▲苗栗邱姓男子隨機砍人，移送到分局時不發一語。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者張鈜閔／綜合報導

隨機砍人嫌出獄後又犯案！追砍學童畫面瘋傳引發全網憤怒，廢死聯盟臉書再度遭灌爆。

苗栗昨(10/2)下午驚傳隨機砍人案，47歲邱姓男子手綁利刃，在超商前無差別攻擊放學返家的學童，造成2名女童及一名50歲林姓男子受傷。林男因女童上前求救挺身報警卻反遭砍傷，目前因腹部與背部穿刺傷、嚴重內出血，轉至加護病房觀察；一名女童則因胸部中刀導致血胸，仍在搶救當中。

警方調查，邱嫌10年前就曾在同一間超商持剪刀隨機砍人，造成4人受傷，當時依殺人未遂罪判刑9年6個月，今年3月才刑滿出獄，未料僅半年再度犯下同類案件，消息曝光後引發社會震怒。

大批網友湧入廢死聯盟臉書留言，痛批「可教化的人都住你們家，你們命最高尚」、「司法一再縱放兇手，還要多少無辜者受害？」、「麻煩你們都把死刑犯帶回家圈養！」、「廢死聯盟都是加害者」。

▲憤怒的網友至廢死聯盟臉書留言。（圖／攝自台灣廢除死刑推動聯盟臉書）

受害林男女兒也悲憤在網路發文，「這社會真的病了，司法都在幫助壞人」，並呼籲外界為父親祈福，更直接轉發「支持死刑」貼文怒吼「兇手拜託給我去死！」

目前三名傷者仍在醫院救治中，警方已依殺人未遂罪嫌將邱嫌移送法辦，他犯後辯稱因為沒吃藥控制病情，才導致失控行兇，檢警後續將釐清是否涉及精神狀態或受藥物影響。