名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／電影版 神奇柑仔店 錢天堂　夢想成真的零食

文／賴賴

▲▼電影版 神奇柑仔店 錢天堂。（圖／ＩＭＤＢ）

瘋言瘋語

電影流暢好看，天海祐希犧牲色相卻成功詮釋了這位充滿智慧的和藹柑仔店奶奶，劇情過程有小叮噹的商店版感覺，一樣是充滿驚喜的愉悅感，但這次劇本更富教育內涵的設計了陷入慾求不滿的負面阿姨，她的商品是欲望過剩導致的罪孽深重，劇情節奏流暢有力，很好看。

對於視覺感官上的設計，柑仔店擁有懷舊風格，商品內容也結合了時下兒童食玩的設計，有清新的娛樂效果，簡單的劇情，卻道出你在不同的年齡層和不同的環境生態，會有不同的煩惱如影隨形，怎麼去破解這些看似宿命的苦，雖然神奇柑仔店以解決煩惱的零食，幫助你轉念，但其實真正解決問題的方法就是轉念。

使用善巧方便來獲得的捷徑，無法長久。


片　　名：電影版 神奇柑仔店 錢天堂
英文名稱：The Supernatural Sweet Shop The Movie
上映日期：2025-09-26
類　　型：小說改編,奇幻
片　　長：1時44分
導　　演：中田秀夫(七夜怪談)
演　　員：天海祐希(賭博默示錄：最終遊戲)、大橋和也(妳是特別的)、伊原六花(少年與狗)、上白石萌音(長夜盡頭的微光)、平澤宏宏路(乒乓少女大逆襲)、伊禮姬奈(灰姑娘女孩)、白山乃愛(秒速5公分)、番家天嵩(TOKYO MER 行動急診室) 、今濱夕輝乃(Eyesee 瞬間記憶搜查・柊班) 山本未來(我的幸福婚約)、渡邊圭祐(八犬傳) 田中里衣(不可思議的粗點心店錢天堂)、次郎(愛上有機男)、黑木將盛(最近的烏托邦)
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

以一間不起眼的「錢天堂柑仔店」為核心，笑容詭異的老闆娘紅子（天海祐希）出售那些陷入困境的顧客想要的零食，以換取從幸運抽獎機中抽出的硬幣。

店裡有各種你從未見過的神奇零食，吃下去就能解決所有人生的煩惱，只是，在解決煩惱的過程中，是否就能為他們帶來幸福呢？

只有幸運的人才能進入的店面，紅子將會推薦適合你的零食，但是如果吃法或使用方法錯誤的話，將會發生意料之外的事情……

▲▼電影版 神奇柑仔店 錢天堂。（圖／ＩＭＤＢ）

▲每天搖出一位幸運兒，由黑貓指引來到這裡，可以買到現在最需要的零食，例如讓人緣變好的鸚鵡硬幣巧克力。

▲▼電影版 神奇柑仔店 錢天堂。（圖／ＩＭＤＢ）

▲老師的妹妹被惡意阿姨拐走，暗戀老師的同學也被惡意阿姨給害得不淺，兩人偕手去救妹妹。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
