快訊／警方找到人了！　「台灣臀后」首發聲：會和律師一起到案

▲台灣臀后在高雄總圖拍攝不雅片，警方找到人了。（圖／翻攝當事人社群）

記者陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

自稱「台灣臀后」的女網黃因在高雄市立圖書館總館，拍攝18禁不雅影片，放在會員限定觀賞平台，意外流出後引發輿論撻伐，不僅高雄地檢署主動分案調查，也發出拘捕令和搜索票，警方表示，目前已找到人了，台灣臀后首度發聲，「會和律師一起到案」。

「台灣臀后」日前疑似在高雄市立總圖拍攝A片，隨後放在限定會員觀賞的平台，影片標題寫「圖書館女孩」，內容涵蓋偷拍、在廁所激戰等，片長13分14秒。

「台灣臀后」在IG有51.2萬粉絲、X平台也有29.3萬人追蹤，時常在社群PO出大尺度照片、影片，是一名有知名度的網黃，影片作品高達250部、圖片則近500張。高雄地檢署則在9日主動分案調查，並下令對她進行拘提、搜索。

警方表示，若如網路貼文所述，當事人在公共場所進行不雅行為，恐涉及《刑法》妨害風化罪，最重可處一年以下有期徒刑，另意圖營利者還可加重處罰。警方也呼籲民眾勿下載或轉傳相關影片，以免誤觸法網。

高雄市立圖書館總館強調，被揭露的不雅影片事件，發生第一時間未接獲讀者反映或巡查發現，但若真有這個行為將違反市圖閱覽注意事項第25條；同時，高雄總圖也對此行為予以最嚴正譴責，目前已針對此案積極配合警方調查，並全面檢視與強化館內監視系統與安全巡查機制，確保環境清淨，保障讀者人身安全與閱讀權利。