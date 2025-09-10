仔豬飆破4千元！豬農成本大增　雲林肉品市場：中秋後才會回穩

▲雲林肉品市場豬價，今日中午前均價106.5元，比中元節前小跌3.4元。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

全國最大豬隻拍賣市場「雲林肉品市場」休市4天後，今（10）日重新開市，中午前毛豬均價落在每公斤106.5元，比起中元節前一天的109.91元，下跌約3.4元。市場總經理黃加安直言，短期豬價恐怕都卡在105元上下徘徊，不過中秋節前夕應該還會再出現一波漲幅，與中元節前差不多，節後才有望回穩。

雲林肉品市場在9月5日中元節前夕，均價來到109.91元，但因連休3天，加上農業部再徵休1天，今日才恢復交易。黃加安指出，今日拍賣豬隻約2205頭，中午前均價106.5元，比中元節前略跌；但若與去年同期95.35元相比，今年還是硬生生多了10多元。至於頭數，往年首日通常可破2400頭，今年卻少了快200頭，顯見供應緊縮。

進一步分析原因，黃加安透露，2019年拍賣量還有674萬隻，但去年只剩622萬隻，等於少了50萬隻，主因就是飼養成本暴漲。10公斤仔豬兩年前僅2500至2800元，如今已飆破4000元，加上氣候極端、豬舍炎熱，豬隻食慾不振，甚至染病下痢，換肉率直直落。

他也說，一隻豬從仔豬養到成豬約需200天，但近年換肉效率差，豬農乾脆延後出清，把120公斤的豬養到130公斤再拍賣，導致整體供應吃緊，價格更是居高不下。黃加安預估，短期內豬價大概落在105元區間震盪，不太可能大漲，不過中秋節需求帶動，應該還會出現一小波漲幅，與中元節前相去不遠；得等到中秋後，價格才有機會回穩，屆時民眾才可能真正感受到「親民價」。

