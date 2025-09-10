　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

仔豬飆破4千元！豬農成本大增　雲林肉品市場：中秋後才會回穩

▲雲林肉品市場豬價，今日中午前均價106.5元，比中元節前小跌3.4元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林肉品市場豬價，今日中午前均價106.5元，比中元節前小跌3.4元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

全國最大豬隻拍賣市場「雲林肉品市場」休市4天後，今（10）日重新開市，中午前毛豬均價落在每公斤106.5元，比起中元節前一天的109.91元，下跌約3.4元。市場總經理黃加安直言，短期豬價恐怕都卡在105元上下徘徊，不過中秋節前夕應該還會再出現一波漲幅，與中元節前差不多，節後才有望回穩。

雲林肉品市場在9月5日中元節前夕，均價來到109.91元，但因連休3天，加上農業部再徵休1天，今日才恢復交易。黃加安指出，今日拍賣豬隻約2205頭，中午前均價106.5元，比中元節前略跌；但若與去年同期95.35元相比，今年還是硬生生多了10多元。至於頭數，往年首日通常可破2400頭，今年卻少了快200頭，顯見供應緊縮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步分析原因，黃加安透露，2019年拍賣量還有674萬隻，但去年只剩622萬隻，等於少了50萬隻，主因就是飼養成本暴漲。10公斤仔豬兩年前僅2500至2800元，如今已飆破4000元，加上氣候極端、豬舍炎熱，豬隻食慾不振，甚至染病下痢，換肉率直直落。

他也說，一隻豬從仔豬養到成豬約需200天，但近年換肉效率差，豬農乾脆延後出清，把120公斤的豬養到130公斤再拍賣，導致整體供應吃緊，價格更是居高不下。黃加安預估，短期內豬價大概落在105元區間震盪，不太可能大漲，不過中秋節需求帶動，應該還會出現一小波漲幅，與中元節前相去不遠；得等到中秋後，價格才有機會回穩，屆時民眾才可能真正感受到「親民價」。

▲雲林肉品市場豬價，今日中午前均價106.5元，比中元節前小跌3.4元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林肉品市場豬價，今日中午前均價106.5元，比中元節前小跌3.4元。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光
失智症14項可控風險因子　40歲是預防黃金期
林義雄過世　王淨不捨發聲
不二坊公告連休19天　門市暫停販售
爆炸前8分鐘天然氣已外洩　台電認：有發警報但居民聽不到
情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

仔豬飆破4千元！豬農成本大增　雲林肉品市場：中秋後才會回穩

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

明起連3天留意午後雷陣雨　周日高壓增強轉乾

曬香噴噴「炸雞腿便當」只要59元　一票人跪求店家地址！真相笑翻

兒幫詐團做事！害母一輩子退休金被查封　律師無奈：媽媽做錯什麼

快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜

先給糖再放手！最容易遇上「甘蔗男」TOP4 生肖女

快訊／14縣市大雨特報！嘉義縣市大雷雨轟1小時

台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義「暫停公開活動」　身體狀況曝

作文考題「媽媽是代理孕母」惹議　翰林道歉：把關不周將檢討

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

仔豬飆破4千元！豬農成本大增　雲林肉品市場：中秋後才會回穩

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

明起連3天留意午後雷陣雨　周日高壓增強轉乾

曬香噴噴「炸雞腿便當」只要59元　一票人跪求店家地址！真相笑翻

兒幫詐團做事！害母一輩子退休金被查封　律師無奈：媽媽做錯什麼

快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜

先給糖再放手！最容易遇上「甘蔗男」TOP4 生肖女

快訊／14縣市大雨特報！嘉義縣市大雷雨轟1小時

台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義「暫停公開活動」　身體狀況曝

作文考題「媽媽是代理孕母」惹議　翰林道歉：把關不周將檢討

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

U18台韓左投大對決！劉任右飆速展球威　對決韓職選秀首輪候補

館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光　真相仍不詳

不打廣告默默賣！Kiehl's金盞花神水、LANEIGE晚安凍膜升級更好用

JKF李尾巴大尺度照片外流！ 疑似熱舞走光卻意外圈粉

網球當羽球苦練　台中大勇國小培訓下個李洋部長

前女團成員單飛開唱「昔日隊友都來了」　淚崩：有人買票就會繼續唱

《人選之人》阿公「車站等孫女」逼哭網　林義雄過世…王淨不捨發聲

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

i-dle宋雨琦自誇「台北通」喝了奶茶！拎FENDI吊飾現身101比愛心寵粉

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

生活熱門新聞

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

曾2天賺10萬！ 墾丁業者無奈收攤：比疫情還慘

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

送舊電鍋變貪汙犯！同行「逆風曝內幕」：別怪檢察官

手機將大響！今天16:00災防測試

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

輪到你了！　4生肖好運降臨

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

北模作文題「我的媽媽是代理孕母」考生怒了

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

更多熱門

相關新聞

BAC首推客製化雪芙蕾中秋禮盒

BAC首推客製化雪芙蕾中秋禮盒

為迎接即將到來的中秋節，巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」今年推出「客製化雪芙蕾禮盒」，選用琥珀生乳雙餡的法式雪芙蕾口味，並開放客製化LOGO彩色噴印技術，打造專屬送禮選擇，同步提供基本款「One兔Three」禮盒，即日起限時販售。

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜感爆棚

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜感爆棚

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

byebyeblues複合店插旗北捷地下街

byebyeblues複合店插旗北捷地下街

不二糕餅快閃夢時代！9／17起開搶

不二糕餅快閃夢時代！9／17起開搶

關鍵字：

雲林肉品市場豬價中秋節供應緊縮畜牧

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面