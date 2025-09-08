快訊／羈押363天「柯文哲交保了」！穿KP白踢現身　陳佩琪面露微笑

▲柯文哲交保了。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、劉昌松、黃彥傑、戴若涵／台北報導

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押至今一年，北院5日裁定，柯文哲以7千萬元金額交保，但他得知消息後，先是透過律師發聲明指出，交保一事還要深思，一個周末結束，8日上午結束半小時的律見、說明保金來源後，柯文哲終於點頭願意交保，陳佩琪也趕到北院辦保，稍早柯文哲現身了。

▲羈押近一年的前台北市長柯文哲交保獲釋，囚車將柯文哲押送台北地方法院。（圖／記者湯興漢攝，下同）

柯文哲羈押至今已363天，柯文哲8日中午12時23分被押解至北院，科技設備廠商也於12時28分抵達北院，下午1時許開始替柯安裝電子腳鐐，陳佩琪則準備了小臉盆裝艾草香包水，要替柯文哲擦身除穢，更衣後再一同離開北院。

此次也是柯文哲「三進三出」看守所後首度現身，北院外聚集了滿滿的支持者們，小草陸續於博愛路、愛國西路口集結，不斷揮舞旗幟聲援柯文哲，喊著「還我阿北」。

柯文哲的電子腳環於下午2時左右安裝好，但訊號連線不穩，設備問題經克服過後，只見陳佩琪雙眼紅通通緊抱柯文哲的左臂，柯文哲則是表情嚴肅，夫妻倆進廁所內更衣，柯文哲於下午2時30分左右現身了。