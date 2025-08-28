獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗

▲台灣美光后里廠發生氣體外洩意外。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中后里科學園區的半導體大廠美光今（28）日下午驚傳工安意外，疑似排放酸性氣體管路發生爆炸，導致大量白色氣體外洩，現場瀰漫刺鼻異味，4名員工出現嘔吐症狀，消防人員到場緊急將人送醫。但中科管理局初步回應，應為管線壓力太大破裂導致氣體外洩，並非爆炸，現已要求事故區域現場停工。

台中市消防局今天下午3時25分接獲報案，指稱位於后里區三豐路四段的美光廠區，在靠近6號哨的位置有不明物質洩漏，消防局立即派遣第五大隊、后里分隊等，共計12車25人前往搶救，並由副大隊長洪智勇在場指揮。

▲美光后里廠氣體外洩，4人嘔吐不適送醫。（圖／消防局提供）



消防人員到場發現，是廠區在製程中產生的廢氣液體外洩，形成白色氣體瀰漫，洩漏點在下午4時29分由廠區的緊急應變小組（ERT）人員順利堵住。目前消防隊員仍在現場架設砲塔、持續灑水戒備，以防堵任何可能風險。

據了解，疑為排放酸性氣體的管路發生爆炸，但中科管理局初步回應，應為管線壓力太大破裂導致氣體外洩，並非爆炸，現已要求事故區域現場停工。

這起意外造成4名員工吸入氣體後引發嘔吐，所幸送醫時意識清楚。其中，60歲及65歲的2名女員工，被送往梧棲童綜合醫院；另外2名同為28歲的男員工，則送往大甲光田醫院治療。至於詳細的外洩原因及物質成分，仍有待美光及相關單位進一步調查釐清。

童綜合醫院急診部主任魏智偉指出，收治10名患者均意識清楚，多數出現輕微嗆傷、頭暈噁心以及眼睛紅腫不適等症狀，目前仍在觀察。

童綜合說，患者梁姓女子（65歲）、江姓女子（71歲）、洪姓女子（69歲）、曾姓女子（50歲）、黃姓女子（65歲）、陳姓女子（57歲）、謝姓女子（49歲）、邱姓女子（73歲）、張姓男子（63歲），因吸入不明氣體送院治療，目前已除污檢傷完畢，正留院觀察中。

大甲光田醫院表示，有關后里區氣體外洩一案，有2名患者到院急救，為賴姓男子（28歲）及王姓女子（27歲），2人到院時意識清楚，目前已收院進行後續檢查及觀察。