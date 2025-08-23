黃國昌昨嗆記者問白癡問題　今被問媒體摩擦：我不知道你在問什麼

▲民眾黨核三延役公投宣傳快閃行動，黨主席黃國昌受訪。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

核三重啟公投今（23日）登場，大力推動公投案的民眾黨一路宣傳到最後一刻，昨日更進行台北車掃。但在下午的行程開始前，民眾黨有發行程但未規劃堵訪，記者仍上前詢問，惹得黨主席黃國昌不滿，還嗆「這是什麼白癡的問題」。黃國昌今被問及此事時說，不知道媒體在問什麼，「我跟哪位媒體互動有摩擦？不好意思，我根本不知道你在問什麼」。

黃國昌昨把握公投前最後一天，行程從早排到晚，下午進行車掃前，媒體要針對時事提問，但未規劃堵訪，讓黃國昌看見媒體後相當不悅，「沒有聯訪還是要來？有時候相互尊重，就說沒有聯訪硬要來這邊，不是搞得大家很累嗎？」

黃國昌還轉頭問記者，「怎麼妳笑得這麼尷尬，妳是被上面指派下來所以妳也覺得很尷尬嗎？」該記者試圖用天氣很熱轉移話題，黃國昌繼續追問「所以哩？」儘管最後仍答應受訪，但該記者提問有關美國律師資格失效問題時，黃不滿表示，「這是什麼白癡的問題？你把相關的東西看一看好不好」，隨即轉身離開。

針對昨因行程受訪規劃一事和媒體有摩擦，黃國昌今被問及此事時說，「我跟哪位媒體互動有摩擦？不好意思，我根本不知道你在問什麼」，直言記者問這麼空泛的問題他無從回答，不是不願意回答問題。他說，媒體朋友應該都知道他的習慣，「我根本不知道你在說什麼，到底要我怎麼回答」。

媒體追問，是在發言用詞上用了比較尖銳的詞彙，黃國昌仍表示，真的不知道你在說什麼，「你可以描繪的具體一點嗎？因為你們這樣真的強我所難，問了我一些我根本不知道你在說什麼的問題，並不是我不願意回答你」。