AI做的！「兔子跳彈簧床」影片觀看突破1.8億次　網錯愕：被騙了

▲原本有6隻兔子,瞬間消失一隻只剩5隻。(圖/翻攝自TikTok)

圖文/CTWANT

TikTok上一段兔子跳彈簧床的影片近日引發熱議,至今吸引超過1億8300萬次觀看。畫面中可見幾隻兔子在後院的彈簧床上開心跳躍,彷彿是某位使用者透過監視器意外拍下的溫馨場景。但仔細觀察後卻可以注意到,這部影片其實是AI製作的假影片。

根據《404 Media》報導,在影片第5至第6秒的畫面左上角可以清楚看到,有一隻兔子突然憑空消失,這直接證實這段影片其實是由AI生成。這段影片正好擊中人們對「監視器捕捉到動物夜間可愛行為」的集體喜好,使許多年輕觀眾誤以為畫面是真實拍攝,引發對自身判斷能力的焦慮與動搖。

Never knew how much I needed to see bunnies jumping on a trampoline pic.twitter.com/1zn7uaPSHD