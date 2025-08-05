AI做的！「兔子跳彈簧床」影片觀看突破1.8億次　網錯愕：被騙了

▲原本有6隻兔子，瞬間消失一隻只剩5隻。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

TikTok上一段兔子跳彈簧床的影片近日引發熱議，至今吸引超過1億8300萬次觀看。畫面中可見幾隻兔子在後院的彈簧床上開心跳躍，彷彿是某位使用者透過監視器意外拍下的溫馨場景。但仔細觀察後卻可以注意到，這部影片其實是AI製作的假影片。

根據《404 Media》報導，在影片第5至第6秒的畫面左上角可以清楚看到，有一隻兔子突然憑空消失，這直接證實這段影片其實是由AI生成。這段影片正好擊中人們對「監視器捕捉到動物夜間可愛行為」的集體喜好，使許多年輕觀眾誤以為畫面是真實拍攝，引發對自身判斷能力的焦慮與動搖。

Never knew how much I needed to see bunnies jumping on a trampoline pic.twitter.com/1zn7uaPSHD — greg (@greg16676935420) July 28, 2025

不少網友留言表示錯愕，例如「我以為這是真的，現在我老了就完了」、「我現在就是會被騙的那種人」，突顯觀眾在面對AI生成內容時的困惑與無力感。TikTok使用者＠Sydney_benjamin更在轉發後公開道歉，坦言「我真的上當了。我覺得自己受過教育，卻還是被這支影片騙了。」

這段影片之所以難以辨認為AI作品，是因其刻意模擬夜間監視器風格。透過昏暗模糊的畫質，成功掩蓋了AI生成常見的動作破綻與背景錯位。影片背景固定、整體流暢，再加上幾乎無明顯破綻，讓許多觀眾誤信其為真實畫面。此外，該帳號＠Rachelthecatlovers的行為也與一般AI迷因帳號不同，影片數量稀少、更新頻率極低，降低了觀眾的戒心。

這支影片的爆紅也帶動模仿潮，YouTube Shorts上甚至出現另一段幾乎同時間上傳的類似兔子跳躍畫面，同樣由AI製作。事實上，這類「彈簧床兔子」迷因早在九年前就曾以與音樂搭配的形式出現，只是當時尚未使用人工智慧技術。

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