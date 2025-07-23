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獨／悲喜兩結局！汐止夫妻疑遭詐雙亡　同車手新竹收百萬當場被逮

▲取走死者黃女現金的邱姓車手今年3月落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北汐止夫婦疑遭詐騙輕生，取款邱姓車手6月遭起訴，然而他並非首次當車手。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止驚傳夫妻疑遭詐追債雙亡！據《ETtoday新聞雲》追查，黃姓妻子誤信「雪巴投資」詐團，去年底面交78萬元給邱姓車手，4天後邱男又受詐團指令，到新竹縣向謝姓女子收取100萬元時，因謝女機警報警「釣魚」當場遭逮，新竹地院今年3月依三人以上共同詐欺取財未遂罪判刑8月，至於邱男同月才被汐止警逮補的原因也曝光。

家住新竹的邱姓車手，畢業於當地私立高中，曾在臉書感嘆「人生好難」，甚至轉發一張龍圖配字「身上缺錢的，千萬要接走」，還無奈寫下「這樣分享真的有用嗎…」。然而，他沒有走正途謀生，反而投入詐騙集團，擔任收取贓款的車手。

判決指出，詐騙集團成員透過LINE暱稱「黃鈺葶」，假借「台灣匯立證券投資App」為名，誘騙謝姓女子投資股票，先詐得20萬元；2024年12月17日，詐團再要求謝女面交100萬元，謝女察覺異常後假意答應，並報警安排「釣魚交款」。

▲取走死者黃女現金的邱姓車手今年3月落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲邱姓車手。（圖／記者張君豪翻攝）

2024年12月10日加入詐團的邱男，負責出面收款，並依指示列印偽造的「白銀投資有限公司」工作證、存款憑證收據，以假裝公司合法收款人。同年月17日上午，他到新竹縣一間超商交收據、準備收百萬元時，被埋伏警力壓制逮捕，當場查扣大量偽造證件、合約書及手機等物品。

邱男承認擔任車手，但辯稱「腦袋受傷過，搞不清楚問題」，還提交診斷書，聲稱反應遲鈍、常答非所問，企圖爭取減刑。他供述僅聽從詐團上游「Mr.李」、「詩謠」指令製作假證件、收款，工作內容不知全貌，也未實際分得贓款。

辯護律師指出邱男非詐團核心成員、僅負責收款，且有腦傷舊疾影響認知，請求法院量刑時予以從輕，並強調案件屬未遂，且未實際取得利益。

法官審酌LINE對話與警詢紀錄後認為，邱男能清楚回應提問，甚至主動詢問「資料怎麼寫、哪裡簽名」並懂得刪除照片滅證，顯示心智與判斷正常，駁回精神障礙主張，痛斥他正值壯年卻不務正業，明知工作不合理仍圖暴利加入詐團，新竹地院今年3月24日依三人以上共同詐欺取財未遂罪判刑8月，並沒收所有偽造文書、工作證與手機。

至於，為什麼新竹地院今年3月24日判刑，汐止警也於同月逮補到邱姓車手，全因，黃女去年底遭詐後，直到今年1月中才報案，監視器影像早已被覆蓋，查無畫面，警方只好從黃女留下的「雪巴投資控股股份有限公司」收據著手追查，經比對金融帳號、假工作證等資料，3月間也終於鎖定邱男將他移送檢方偵辦，士林地檢署於今年6月起訴，但新北夫婦等不到法院開庭審理，選擇走上絕路，也讓這起投資詐騙再度奪走2條人命。

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