Meta開源策略大轉彎！傳Behemoth喊停　下一步求變現押寶閉源AI

▲臉書母公司Meta將AI模型Behemoth轉為閉源模式。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

美國科技巨頭間的 AI 戰打得火熱，社群媒體龍頭 Meta 旗下新成立的「超智慧實驗室」（Superintelligence Lab）高層，正考慮一項重大策略轉變：可能放棄目前強大的開源人工智慧（AI）模型 Behemoth，轉而投入開發閉源模型。

有消息人士向《紐約時報》透露，Meta 雖然已經完成了AI模型 Behemoth 的訓練，但由於內部測試表現不如預期，遲遲未能正式發布。據了解，自「超智慧實驗室」啟動後，對該模型的測試便已停止。

根據科技媒體 TechCrunch 報導，Meta 執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）仍需親自批准任何變革。一位公司發言人向 TechCrunch 澄清，Meta 對於開源 AI 的立場「並未改變」。該發言人進一步表示，Meta 仍計畫持續推出領先的開源模型，預計未來將同時訓練開源與閉源模型。不過，對於 Meta 可能放棄 Behemoth 的潛在動向，發言人則不予置評。

▲外媒分析，Meta在投入數十億美元後，必須面對商業變現的壓力。（圖／路透社）

長期以來，祖克伯一直將開源視為 Meta 外部 AI 策略的核心，旨在加速人工智慧的發展。他曾大力宣揚 Llama 系列模型的開放性，以此區隔 Meta 與 OpenAI 等競爭對手，甚至公開批評 OpenAI 在與微軟合作後變得更加封閉。

儘管 Meta 內部已部署更先進的閉源模型（例如驅動其 Meta AI 助理的模型），但若此次真的轉向優先發展閉源模型，這將標誌著 Meta 在 AI 發展理念上的一項重大轉變。這可能暗示其開源策略更多是基於戰略考量，尤其考量到閉源模型將賦予 Meta 更大的控制權和更多樣的商業變現途徑。

實際上，Meta 在人工智慧領域投入了數十億美元，除了傳統廣告業務外，正積極尋求新的商業模式。Meta龐大的投資包含了各項驚人的支出，包含了祭出巨額簽約金與高達九位數的年薪，挖角頂尖 AI 研究人員；興建新的資料中心；以及負擔開發通用人工智慧（AGI），或稱「超智慧」的鉅額成本。儘管擁有全球頂尖的 AI 研究實驗室之一，但在將人工智慧成果轉化為商業化方面，Meta 仍落後於 OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 和 xAI 等競爭對手。

祖克伯過往的言論也曾透露出對於全面開源 Meta 模型的矛盾態度。他去年夏天在一場播客中提到「我們非常支持開源，但我從未承諾公開我們所有的成果。我個人傾向於認為，開源對社群和我們都有益，因為我們將從中獲益。然而，一旦我們認為公開其原始碼是不負責任的，那麼我們就不會這麼做。這一切都難以預測」。

▲Meta 潛在的策略可能轉變重塑 AI 版圖，尤其是在開源趨緩的方向下，恐讓中國影響力升溫。（圖／路透）

根據 TechCrunch 分析，Meta 潛在的策略轉變，也可能重塑全球人工智慧的產業走向。由 Meta 和 Llama 等模型帶動的開源發展動能恐將趨緩，即使 OpenAI 準備推出其延宕已久的開源模型。權力可能重新集中於擁有閉源生態系統的主要參與者，而開源的發展或許將回歸草根社群的自主努力。其連鎖反應將持續影響整個新創生態系，尤其是那些依賴開放基礎模型進行微調、安全和模型對齊的較小型公司。

TechCrunch 進一步提及，一旦在全球舞台上，Meta 若從開源領域轉向，也可能將優勢拱手讓給中國。中國已積極擁抱開源人工智慧，如 DeepSeek 和 Moonshot AI，以此作為建立國內實力與擴大全球影響力的方式。