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從搜尋到訂票一氣呵成　Uber創辦人談AI：傳統App面臨生存考驗

▲▼ 。（圖／YouTube@allin）

▲《All-In Podcast》 。（圖／YouTube@allin）

 記者吳立言／綜合報導

Uber創辦人Travis Kalanick近日在參與知名節目《All-In Podcast》時直言，生成式AI的迅猛進展，正對全球消費級軟體市場帶來顛覆性挑戰。他指出，包括OpenAI與Perplexity近期推出的具備AI代理人功能的瀏覽器產品，預示著一場新的「使用者介面革命」即將展開。

相較於傳統使用者需手動操作網站或App，AI代理人能在背景自動執行多步驟任務。舉例來說，使用者只需下達一句指令，如「幫我訂從舊金山到紐約的聯合航空商務艙機票」，AI代理人便會模擬人類操作，開啟瀏覽器、執行搜尋、比價、填寫表單，甚至完成付款流程。

由於代理人直接在使用者本機上操作，並可利用既有登入狀態繞過網站限制，這種新型態的操作方式被視為對現行應用程式與商業模型的重大威脅。

Kalanick坦言，自己在與多位消費級軟體公司CEO交流時，對方普遍流露出對未來的深度焦慮。他說「每一位在App Store上有產品的CEO，現在都在問同樣的問題：『當AI代理人取代傳統操作後，我們要如何繼續經營？』」

他形容自己有時甚至像是在為這些CEO進行心理輔導，「我會說，『別擔心，你的產品有真材實料，有護城河，這些不是AI代理人可以簡單取代的。』」不過他也補充：「有些產品確實有護城河，有些則沒有。就這麼簡單。」

這番言論引發業界關注，也再度凸顯AI技術對數位產品介面與平台型商業模式的深遠衝擊。

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