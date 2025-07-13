SpaceX砸20億美元投資xAI　馬斯克仍讚「發瘋」的Grok「最聰明」

▲Grok即將進駐特斯拉，也象徵馬斯克的科技帝國。

國際中心／台北報導

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧新創公司xAI，近期獲得太空探索科技公司（SpaceX）大手筆投資20億美元。《華爾街日報》報導，SpaceX此次的注資，將作為50億美元股權融資計畫的一部分，顯示馬斯克旗下科技企業間的合作關係正日益緊密。

xAI目前專注於開發聊天機器人Grok，未來這款AI技術有望應用於特斯拉（Tesla）車輛及其Optimus機器人，進一步拓展人工智慧的實際應用範疇。此外，Grok也已開始支援SpaceX旗下的星鏈（Starlink）衛星網路服務，成為馬斯克科技帝國的重要節點。

由於AI發展相當燒錢，加上馬斯克前些時日與美國總統川普鬧翻，相關事業體股價下跌，因此也流傳「xAI缺乏資金」的說法。對此，馬斯克在社交平台X表示，「這些傳言不實。xAI目前並未尋求融資，我們資金充沛。」

根據路透社報導，SpaceX此次投資，是在xAI與社群平台X合併後進行的。合併後，xAI估值飆升至1130億美元（約新台幣3.3兆元），展現市場對其技術潛力的高度期待。消息人士指出，此次融資由摩根士丹利（Morgan Stanley）牽頭，SpaceX的注資是該計畫中最重要的一環，也是公司對外投資的最大手筆之一。

儘管Grok近期屢屢出現「發瘋」言論，AI生成內容出現反猶太、讚揚納粹希特勒的言論，甚至還自稱「機械希特勒」（MechaHitler），且針對德州洪災的受害兒童做出極具爭議的評論，但馬斯克仍力挺其創新，並稱之為「全球最聰明的AI」。目前，xAI正加速投入資源於模型訓練及基礎設施建設，力求在人工智慧領域保持領先地位。