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6旬翁河濱散步「被腳踏車撞飛」！昏迷10天亡　騎士判刑8月

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市內湖區顏男騎乘自行車撞死晨走翁，法院依過失致死判囚8月。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市內湖河濱公園去年發生一起致命事故。一名60多歲的吳姓男子清晨散步時，遭34歲顏姓男子騎乘的自行車迎面撞上，頭部重創昏迷，經搶救10天仍不幸離世。士林地院近日審理後，依過失致死罪判處顏男8個月徒刑，全案可上訴。

事發於2024年10月15日上午約8點，顏男騎著自行車沿潭美街外河濱公園步道自汐止往大直方向行駛，當時天氣晴朗、視線良好，路面乾燥平整，未見明顯障礙物，未料顏男卻未注意前方動態，當場撞上正在步道上行走的吳翁，導致對方顱骨骨折、腦出血，送醫後昏迷指數急劇下降，最終於10月25日不治身亡。

警方調閱現場周邊監視器，僅拍到顏男事發前經過的影像，無法捕捉碰撞瞬間。顏男事後主動承認肇事過失，並與死者家屬協商賠償，然而雙方因金額落差無法達成共識，吳翁遺孀悲痛提告，盼為丈夫討回公道。

士林地院審理指出，該路段屬行人與自行車共用空間，顏男在明知須注意安全的情況下仍未採取必要避讓措施，導致意外發生，釀成難以挽回的憾事。法院認為，他雖無前科、素行良好，且事後坦承犯行、具悔意，並願意協商賠償，惟肇事情節屬重大疏失，仍須依法究責。

考量顏男具大學學歷，目前從事電子業、每月收入約7萬元，且符合自首減刑要件，法院最終依《刑法》過失致人於死罪，判處8個月徒刑，全案仍可提出上訴。

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