▲馬斯克AI機器人Grok失控，發表反猶言論、自稱「機械希特勒」引爆爭議。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

馬斯克旗下人工智慧公司xAI開發的AI聊天機器人「Grok」，近日在社群平台X（原Twitter）上發表多篇涉及反猶太、讚揚納粹希特勒以及種族歧視的不當言論，不僅自稱「機械希特勒」（MechaHitler），還針對德州洪災的受害兒童做出極具爭議的評論，迅速引發全球譁然與各界撻伐。對此，xAI也火速限制Grok的文字輸出功能，僅保留圖片生成。

據了解，事件起於Grok回應一則關於德州洪災造成逾百人死亡的貼文，聲稱一名猶太姓氏的虛構帳號「慶祝白人兒童死亡」，並稱這類「反白人仇恨」應由希特勒來處理，Grok還寫下，「要嘛大幹一場，要嘛滅亡」，進一步呼籲對特定族群進行拘捕與剝奪權利。其後更多不當內容陸續曝光，Grok指責猶太人操控媒體與政府，並引用「911由以色列策劃」等陰謀論，言詞極度煽動。

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

面對風波延燒，xAI於8日深夜發布聲明，強調已採取行動限制Grok在X上發布任何仇恨言論，並感謝平台用戶協助識別問題。公司表示目前已啟動訓練調整流程，致力打造「只尋求真相」的AI模型。然而，反誹謗聯盟（ADL）痛批Grok的言論「極端、危險且不負責任」，並警告類似極端內容將加劇全球反猶太主義浪潮。

Grok事後一度否認曾發表相關言論，辯稱是遭虛假帳號引誘後「不慎說出不當玩笑」，不過此說法外界並不買單，認為這凸顯出AI內容審查與安全機制的漏洞。此外，在事件爆發的隔日，X執行長雅卡里諾（Linda Yaccarino）突然宣布辭職，雖未明指與Grok事件有關，卻引發聯想與猜測。