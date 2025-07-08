台灣大哥大攜手iStaging AI「企業實體店面3D化」

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣大哥大今 8日宣布與iStaging愛實境攜手推出線上實境服務，透過其專利AI空間辨識技術，結合台灣大符合ISO 27001/27011國際標準的雲端服務，企業無需採購硬體或安排IT維運人力，最快3至5天即可完成3D數位孿生空間建置，讓企業輕鬆打造專屬AR/VR雲端展演場域，成為輕易上手、可即時部署的虛實整合工具，滿足企業線上實境多元需求。

▼ iStaging 推AR、VR線上實境雲端服務 。（圖／台灣大哥大提供）





台灣大企業用戶「6C策略」 提供完整Cloud與AI服務

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大針對企業用戶，展開「企業服務6C策略」，涵蓋電信服務、雲端與AI服務、顧問與託管服務、資安服務、碳盤查與能源服務、應用整合服務等六大關鍵領域，截至2025年前5個月，雲端與AI服務營收年增達102%，展現爆發性成長動能。為了擴充更多產品線，並看好iStaging在空間數位化與沉浸式導覽的技術實力，台灣大進一步布局AR、VR應用場域，深化在企業市場的落地應用，提供企業客戶更完整的雲端與AI服務。

台灣大哥大線上實境是企業數位升級與增值品牌體驗的新入口，無論是零售業、製造業、觀光、照護或教育場域，都能打造兼具創意與永續價值的沉浸式線上實境空間。台灣大看準其龐大潛力，未來將以B2B2C、B2G推廣至展演空間導覽、遠距製造展示、教育照護場域等應用場景，讓企業用最短時間、最小成本創造最大效益。