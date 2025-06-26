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下載量突破3,000萬！超越四大社交App　ChatGPT成全球最熱門iOS應用

▲▼gemini,grok,deepseek,chatgpt。（圖／記者吳立言攝）

▲ChatGPT帶動AI熱潮，生成式AI應用持續升溫。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

全球生成式人工智慧熱潮持續升溫，根據數據分析公司Similarweb公布的最新統計，OpenAI推出的ChatGPT iOS應用程式在過去28天內累積下載量達2,960萬次，成功追上TikTok、Facebook、Instagram和 X（前推特）四大社交平台的總和（約3,290萬次），以領先10.6%的成績登上全球下載量冠軍。

▲▼ 。（圖／Similarweb）

▲ChatGPT上月下載 2,960 萬次，奪下全球應用冠軍寶座。（圖／Similarweb）

這項成果顯示，儘管社群平台歷史悠久且市場滲透率高，但ChatGPT憑藉其強大吸引力與生成式AI技術優勢，正快速成為消費者手機中的「必備工具」。Similarweb也指出，ChatGPT在4月份的全球應用下載排行榜中位居第一，領先Instagram與TikTok。而根據最新公開的法院文件，截至2025年3月，ChatGPT每月活躍用戶數已突破6億人次，遠超Google Gemini的3.5億人次。

不過在Android平台上，Gemini的下載量則略勝一籌，顯示OpenAI在Google生態系統內仍面臨挑戰。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）最新報告，美國地區使用ChatGPT的成年人比例已從2023年的17%成長至34%，顯示AI工具的普及速度迅速。然而，仍有66%的成年人表示從未使用過ChatGPT，甚至有近20%表示從未聽過這個名稱。

自2022年11月首次公開以來，ChatGPT僅花5天就吸引百萬名用戶，打破多項科技應用紀錄，並帶動Google、Meta等科技巨頭投入生成式AI戰局，也間接推升晶片供應商NVIDIA的市值，使其成為全球市值最高的企業之一。

OpenAI除了不斷優化ChatGPT核心模型，也積極拓展產品功能。近期加入的圖像生成功能、高級語音模式，以及與Apple Siri助理的整合，都進一步鞏固其作為「通用型AI助理」的市場地位，預示著OpenAI在智慧手機與未來硬體領域將展開更全面的佈局。

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