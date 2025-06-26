法院判Anthropic購書訓練AI無侵權　法律界與出版界反應不一

▲Anthropic圖書掃描訓練AI獲美法院支持 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

美國人工智慧公司Anthropic近期在一宗具指標意義的版權訴訟中獲得重大勝利。根據《CBS News》報導，加州北區地方法院法官威廉．Alsup 判定，該公司透過購買實體書籍並掃描作為AI模型訓練用途，屬於合理使用（fair use）範疇，不違反美國著作權法。

Anthropic由多位前OpenAI高層於2021年創立，旗下語言模型「Claude」於2023年推出，廣泛應用於摘要、對話與生成任務。據法院文件指出，Anthropic曾投入上千萬美元購買實體書籍（多為二手書），並拆解掃描轉換為機器可讀的PDF格式，再用於LLM（大型語言模型）訓練。法官Alsup表示，這類使用具高度「轉化性」，並未試圖取代原著，而是創造新形式的語言能力，形容此過程猶如「讀者轉為創作者」的進化。

儘管在購書掃描部分勝訴，法院同時指出，Anthropic過去曾下載大量盜版電子書（來源包括Pirate Library Mirror、LibGen等），這一行為將另案於2025年12月開庭審理。根據法庭紀錄，Anthropic員工內部曾對使用非法資源表達疑慮。事後，公司聘請曾負責Google Books計畫的主管，並改為採購實體書作為替代方案。

該案最初由三位作家Andrea Bartz、Charles Graeber與 Kirk Wallace Johnson提出訴訟，主張Anthropic未經同意使用其作品進行AI訓練，形容此舉為「大規模掠奪人類創作智慧的行為」。

Anthropic對法院裁定表達歡迎，並強調「以作品訓練語言模型是一種極具轉化性的用途，對創新具有積極意義」。

近年隨著生成式AI發展迅速，眾多AI業者紛紛被控未經授權使用原創內容訓練模型。例如《紐約時報》便在2023年起訴 OpenAI與微軟，指控其擅自使用數百萬篇文章訓練ChatGPT。

目前已有部分媒體機構選擇與AI公司談判授權合作，以尋求合理補償，反映產業正邁向法制化與商業模式重塑的新階段。