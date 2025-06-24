執行署拍賣屏東市區工業區土地　底價1263萬6千起

▲屏東市大興路西段26之1號建物東側之土地。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署7月份123聯合拍賣日，將於114年7月1日下午3點在屏東分署拍賣室熱鬧登場。

這次聯合拍賣中，屏東分署將拍賣位於屏東縣新埤鄉新民路41巷27號之連棟三層住宅，目前為空屋，底價為294萬4,000元，歡迎有居住需求之民眾來投標。另外，當天最受矚目之拍賣標的係位於屏東市大興路西段26之1號建物東側之工業用地，土地使用分區為「工(乙)三」乙種工業區，將進行第3次拍賣，底價為1,263萬6,000元，這次難得在屏東市區有工業區土地釋出，請有興趣的民眾踴躍投標。



除拍賣上述熱門之不動產外，其他不動產拍賣標的尚有位於里港鄉、來義鄉、東港鎮、車城鄉、南州鄉、獅子鄉、高樹鄉及牡丹鄉等多筆土地及建物，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢相關拍賣訊息。