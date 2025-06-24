　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

路透：DeepSeek協助中國軍方　繞道買輝達晶片

▲▼DeepSeek與輝達,NVIDIA。（圖／路透）

▲DeepSeek與輝達,NVIDIA。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

總部位於杭州的人工智慧公司DeepSeek因其技術突破引起國際關注，但近日卻陷入爭議。一名美國高階官員向路透社透露，該公司不僅向中國的軍事和情報行動提供技術支持，還試圖透過東南亞空殼公司取得美國禁止出口至中國的高階半導體晶片。

今年1月，DeepSeek聲稱其人工智慧推理模型在性能上可媲美美國業界領先技術，甚至更勝一籌，且成本僅為對手的一小部分，引發科技界震驚。然而，美方官員指出，DeepSeek在中國人民解放軍及其他國防相關單位的採購紀錄中被提及超過150次，並曾為解放軍研究機構提供技術服務。

此外，美國國會議員曾提到，根據DeepSeek的隱私權聲明，該公司透過與中國國有電信巨擘中國移動相連的後端基礎設施，將美國用戶的資料傳輸至中國。路透社試圖向DeepSeek尋求置評，但該公司未作回應。

美國官員進一步指出，DeepSeek採取多種手段規避出口管制，包括利用東南亞的空殼公司以及透過遠端方式使用裝有美國晶片的伺服器。他表示，DeepSeek已取得大量輝達（Nvidia）高階H100晶片，這些晶片自2022年起受到美國出口限制，因擔憂可能被用於增強中國軍事能力或在AI競賽中取得優勢。

輝達方面則強調，該公司不支持任何違反出口管制的行為，並表示已退出中國資料中心市場，該市場目前由華為等當地企業主導。

目前，DeepSeek是否成功規避出口管制尚未有明確答案，美方官員拒絕透露更多細節。此事反映出美國對中國科技公司迅速崛起背後的疑慮日益加深，認為其成就可能在很大程度上依賴美國技術。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲
威力彩「二獎一注獨得」
Albee爆熱戀賀瓏　節目上「咬耳朵」：我想要你X死我
博恩大動作切割賀瓏　引發熱議
川普突襲伊朗！俄警告「潘朵拉盒子已打開」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

路透：DeepSeek協助中國軍方　繞道買輝達晶片

蘋果傳內部討論收購Perplexity AI　為打造自家AI搜尋引擎鋪路

「幫你作弊的AI」Cluely再獲1,500萬美元投資　AI應用倫理再受考驗

逾5億大工程曝光　為台灣最大算力中心供電

直擊台灣「AI心臟」　龜山藏神祕基地

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

路透：DeepSeek協助中國軍方　繞道買輝達晶片

蘋果傳內部討論收購Perplexity AI　為打造自家AI搜尋引擎鋪路

「幫你作弊的AI」Cluely再獲1,500萬美元投資　AI應用倫理再受考驗

逾5億大工程曝光　為台灣最大算力中心供電

直擊台灣「AI心臟」　龜山藏神祕基地

美軍卡達基地遭飛彈攻擊　五角大廈證實無傷亡

路透：DeepSeek協助中國軍方　繞道買輝達晶片

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

無懼美伊惡化！美股收高374點　特斯拉Robotaxi拉漲8.23％

明西北雨擴大！　「下最多」地區曝

哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

進口中國「炸薯條餅乾」檢出禁用添加物　日本下架12萬包

日本「台灣有事」撤離計畫在沖繩設避難所　2027年啟用

宋建樑「無件可送」罷免破局！李坤城：民主戰勝納粹

快訊／02:00花蓮萬榮規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

【車手現形記】短褲辣妹提12萬藏喪屍煙彈 遇休假警秒被逮！

AI科技熱門新聞

逾5億大工程曝光　為台灣最大算力中心供電

路透：DeepSeek協助中國軍方　繞道買輝達晶片

直擊台灣「AI心臟」　龜山藏神祕基地

OpenAI揭開AI行為偏差根本原因

OpenAI稱將打造超高品質AI硬體

蘋果傳內部討論收購Perplexity

Cluely再獲1,500萬美元投資

OpenAI前主管談提示詞編程革命

求職用AI寫履歷藏地雷？3關鍵一次看

Cursor登陸Slack提升開發流暢度

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

研究示警：太依賴ChatGPT會變笨

OP響樂生活銷量破10萬　幕後解密

Google推開源手機AI App

更多熱門

相關新聞

揭秘輝達為何情定北士科　「ETtoday房勢前瞻講座」6/26首播登場

揭秘輝達為何情定北士科　「ETtoday房勢前瞻講座」6/26首播登場

全球GPU與AI晶片龍頭輝達（Nvidia）5月19日宣布海外總部落腳北投士林科技園區，重磅消息讓人振奮，也掀起房市話題熱議。然而，為什麼北士科雀屏中選？輝達與台灣AI產業的核心起點北士科，將帶領台北房市開啟什麼樣的新境界？

鴻海傳攜手輝達打造「機器人生產線」　休士頓廠明年Q1啟動

鴻海傳攜手輝達打造「機器人生產線」　休士頓廠明年Q1啟動

路透：鴻海擬用機器人　投入輝達產線

路透：鴻海擬用機器人　投入輝達產線

輝達帶動北投房市　在地：奇岩重劃區還在漲「實登價買嘸」

輝達帶動北投房市　在地：奇岩重劃區還在漲「實登價買嘸」

輝達「混血王子」活招牌　曾在信義區當調酒師

輝達「混血王子」活招牌　曾在信義區當調酒師

關鍵字：

DeepSeek輝達

讀者迴響

熱門新聞

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

即／02：00地牛翻身！台北左右搖晃

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵

KIRE凱爾「情慾床照」曝光！　破尺度「女上男下」超露骨

博恩昔暖心安慰！

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

伊朗攻擊美軍基地　卡達外交部：強烈譴責

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

快訊／02:00花蓮萬榮規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

DIY「億元得主面相面具」買18張威力彩！老闆娘笑翻

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面