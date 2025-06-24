路透：DeepSeek協助中國軍方　繞道買輝達晶片

▲DeepSeek與輝達,NVIDIA。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

總部位於杭州的人工智慧公司DeepSeek因其技術突破引起國際關注，但近日卻陷入爭議。一名美國高階官員向路透社透露，該公司不僅向中國的軍事和情報行動提供技術支持，還試圖透過東南亞空殼公司取得美國禁止出口至中國的高階半導體晶片。

今年1月，DeepSeek聲稱其人工智慧推理模型在性能上可媲美美國業界領先技術，甚至更勝一籌，且成本僅為對手的一小部分，引發科技界震驚。然而，美方官員指出，DeepSeek在中國人民解放軍及其他國防相關單位的採購紀錄中被提及超過150次，並曾為解放軍研究機構提供技術服務。

此外，美國國會議員曾提到，根據DeepSeek的隱私權聲明，該公司透過與中國國有電信巨擘中國移動相連的後端基礎設施，將美國用戶的資料傳輸至中國。路透社試圖向DeepSeek尋求置評，但該公司未作回應。

美國官員進一步指出，DeepSeek採取多種手段規避出口管制，包括利用東南亞的空殼公司以及透過遠端方式使用裝有美國晶片的伺服器。他表示，DeepSeek已取得大量輝達（Nvidia）高階H100晶片，這些晶片自2022年起受到美國出口限制，因擔憂可能被用於增強中國軍事能力或在AI競賽中取得優勢。

輝達方面則強調，該公司不支持任何違反出口管制的行為，並表示已退出中國資料中心市場，該市場目前由華為等當地企業主導。

目前，DeepSeek是否成功規避出口管制尚未有明確答案，美方官員拒絕透露更多細節。此事反映出美國對中國科技公司迅速崛起背後的疑慮日益加深，認為其成就可能在很大程度上依賴美國技術。