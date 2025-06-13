企業轉型、教育訓練首選資源　9份指南深入解析AI實務應用

▲AI實用指南總整理｜OpenAI × Google × Anthropic 公開9份關鍵應用手冊 。（圖／官網）

記者吳立言／綜合報導

生成式AI技術日新月異，但真正將其導入工作與產品流程、甚至開發成實用工具，往往需要更具系統性的知識與架構。為了協助開發者、企業與個人用戶更有效掌握 AI 應用核心，OpenAI、Google、Anthropic三大機構陸續釋出多份官方指南，涵蓋從提示詞設計、代理架構到企業導入與自動化流程等領域，內容詳細、實作導向，極具參考價值。

1.《AI in the Enterprise》– OpenAI

適用對象：企業高層、轉型顧問、策略長、IT經理

指南重點：

如何制定AI導入策略與衡量ROI

評估AI應用對組織流程、數據與人力的影響

包含人資、財務、客服、行銷等跨部門應用情境

推薦使用時機：企業準備「從0到1」部署生成式AI時的入門手冊

2.《A Practical Guide to Building Agents》– OpenAI

適用對象：AI工程師、應用開發者、創業團隊

指南重點：

多步驟任務規劃與自動執行架構（包括ReAct、工具鏈）

整合記憶系統（memory）與外部API的安全設計原則

教你如何讓 Agent 自主觀察、判斷、執行、調整任務

推薦使用時機：開發客服機器人、研究助手、CRM、自動回報機器等任務導向AI時

3.《Prompting Guide 101》– Google

適用對象：AI初學者、企業內訓導師、教學現場

指南重點：

提示詞撰寫三原則：明確目標、善用角色、精細控制

針對Gmail、Docs、Slides的工作場景設計提示詞

有互動範例，讓新手快速上手並掌握提示詞效果差異

推薦使用時機：團隊首次導入Google Gemini或教育推廣AI應用時

4.《Identifying and Scaling AI Use Cases》– OpenAI

適用對象：企業決策者、數位轉型負責人、內部創新團隊

指南重點：

系統性地說明如何在組織內部發掘高潛力的AI應用場景，並進一步擴大部署。內容包含：

如何篩選具有商業價值與可行性的AI用例

使用「影響力 × 可實施性」矩陣判斷優先順序

提供組織內AI推動框架與標準流程建議

推薦使用時機：當企業想從少數部門實驗走向跨部門擴展，或需建立AI專案評估標準時

5.《Building Effective Agents》 – Anthropic

適用對象：AI代理開發者、多步驟任務設計者

指南重點：深入解析如何設計結構清晰、可解釋且具擴充性的AI代理，內容涵蓋任務規劃、觀察-行動架構、記憶系統與工具調用策略。

推薦使用時機：需要建立具長期任務管理能力與穩定推理邏輯的AI系統時

6.《Prompt Engineering》– Anthropic

適用對象：提示詞設計師、進階使用者、行銷人

指南重點：

不同模型的提示詞差異（Claude vs GPT vs Gemini）

控制輸出風格、格式、語氣與限制性任務的技巧

包含角色提示、Chain-of-Thought引導範本

推薦使用時機：要用AI產出高品質文本（如行銷文案、腳本、法律合約草稿）時

7.《Agents Companion》 – Google

適用對象：具基礎程式概念／LLM操作者、開發實驗型AI代理的學習者

指南重點：提供簡明易懂的實作參考資源，內容涵蓋LangChain、prompt工程、記憶模組、觀察-行動結構等，並附帶可執行的範例，方便動手實作。

推薦使用時機：希望從範例學習建構AI代理，或用於課堂教學與個人學習時

8.《601 Generative AI Use Cases》 – Google

適用對象：產品經理、企業轉型顧問、策略主管

指南重點：彙整全球知名企業導入AI的601個真實案例，依應用場景分類，包含客服、自動化、內容生成、供應鏈優化等。

推薦使用時機：需要評估產業趨勢或撰寫提案報告、內部簡報時

9.《Prompt Engineering》 – Google

適用對象：需要使用Gemini或Google Cloud AI的提示詞設計者

指南重點：介紹如何撰寫高品質提示詞來提升回應品質，包含角色設定、語氣指令、資料格式設計等，並附有範例模板與可實作程式碼。

推薦使用時機：進行自動化工作流程設計、需要明確控制AI輸出格式時

生成式AI不再只是概念，更是已經改變工作方式與產品思維的實際工具。這些由業界領先機構所發布的指南不僅提供方向，也給出了清楚的步驟與模板。無論處於學習、導入或開發階段，這些資源皆有助於深化理解與強化實踐，在快速演進的AI發展中建立穩固基礎、持續推進應用創新。