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AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

企業轉型、教育訓練首選資源　9份指南深入解析AI實務應用

▲▼ 。（圖／官網）

▲AI實用指南總整理｜OpenAI × Google × Anthropic 公開9份關鍵應用手冊 。（圖／官網）

記者吳立言／綜合報導

生成式AI技術日新月異，但真正將其導入工作與產品流程、甚至開發成實用工具，往往需要更具系統性的知識與架構。為了協助開發者、企業與個人用戶更有效掌握 AI 應用核心，OpenAI、Google、Anthropic三大機構陸續釋出多份官方指南，涵蓋從提示詞設計、代理架構到企業導入與自動化流程等領域，內容詳細、實作導向，極具參考價值。

▲▼ 。（圖／官網）

1.《AI in the Enterprise》– OpenAI
適用對象：企業高層、轉型顧問、策略長、IT經理

指南重點：

如何制定AI導入策略與衡量ROI

評估AI應用對組織流程、數據與人力的影響

包含人資、財務、客服、行銷等跨部門應用情境

推薦使用時機：企業準備「從0到1」部署生成式AI時的入門手冊

▲▼ 。（圖／官網）

2.《A Practical Guide to Building Agents》– OpenAI
適用對象：AI工程師、應用開發者、創業團隊

指南重點：

多步驟任務規劃與自動執行架構（包括ReAct、工具鏈）

整合記憶系統（memory）與外部API的安全設計原則

教你如何讓 Agent 自主觀察、判斷、執行、調整任務

推薦使用時機：開發客服機器人、研究助手、CRM、自動回報機器等任務導向AI時

▲▼ 。（圖／官網）

3.《Prompting Guide 101》– Google
適用對象：AI初學者、企業內訓導師、教學現場

指南重點：

提示詞撰寫三原則：明確目標、善用角色、精細控制

針對Gmail、Docs、Slides的工作場景設計提示詞

有互動範例，讓新手快速上手並掌握提示詞效果差異

推薦使用時機：團隊首次導入Google Gemini或教育推廣AI應用時

▲▼ 。（圖／官網）

4.《Identifying and Scaling AI Use Cases》– OpenAI
適用對象：企業決策者、數位轉型負責人、內部創新團隊

指南重點：
系統性地說明如何在組織內部發掘高潛力的AI應用場景，並進一步擴大部署。內容包含：

如何篩選具有商業價值與可行性的AI用例

使用「影響力 × 可實施性」矩陣判斷優先順序

提供組織內AI推動框架與標準流程建議

推薦使用時機：當企業想從少數部門實驗走向跨部門擴展，或需建立AI專案評估標準時

▲▼ 。（圖／官網）

5.《Building Effective Agents– Anthropic

適用對象：AI代理開發者、多步驟任務設計者

指南重點：深入解析如何設計結構清晰、可解釋且具擴充性的AI代理，內容涵蓋任務規劃、觀察-行動架構、記憶系統與工具調用策略。

推薦使用時機：需要建立具長期任務管理能力與穩定推理邏輯的AI系統時

▲▼ 。（圖／官網）

6.《Prompt Engineering》– Anthropic
適用對象：提示詞設計師、進階使用者、行銷人

指南重點：

不同模型的提示詞差異（Claude vs GPT vs Gemini）

控制輸出風格、格式、語氣與限制性任務的技巧

包含角色提示、Chain-of-Thought引導範本

推薦使用時機：要用AI產出高品質文本（如行銷文案、腳本、法律合約草稿）時

▲▼ 。（圖／官網）

7.《Agents Companion》 – Google

適用對象：具基礎程式概念／LLM操作者、開發實驗型AI代理的學習者

指南重點：提供簡明易懂的實作參考資源，內容涵蓋LangChain、prompt工程、記憶模組、觀察-行動結構等，並附帶可執行的範例，方便動手實作。

推薦使用時機：希望從範例學習建構AI代理，或用於課堂教學與個人學習時

▲▼ 。（圖／官網）

8.《601 Generative AI Use Cases》 – Google

適用對象：產品經理、企業轉型顧問、策略主管

指南重點：彙整全球知名企業導入AI的601個真實案例，依應用場景分類，包含客服、自動化、內容生成、供應鏈優化等。

推薦使用時機：需要評估產業趨勢或撰寫提案報告、內部簡報時

▲▼ 。（圖／官網）

9.《Prompt Engineering》 – Google

適用對象：需要使用Gemini或Google Cloud AI的提示詞設計者

指南重點：介紹如何撰寫高品質提示詞來提升回應品質，包含角色設定、語氣指令、資料格式設計等，並附有範例模板與可實作程式碼。

推薦使用時機：進行自動化工作流程設計、需要明確控制AI輸出格式時

生成式AI不再只是概念，更是已經改變工作方式與產品思維的實際工具。這些由業界領先機構所發布的指南不僅提供方向，也給出了清楚的步驟與模板。無論處於學習、導入或開發階段，這些資源皆有助於深化理解與強化實踐，在快速演進的AI發展中建立穩固基礎、持續推進應用創新。

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