服裝、場景、風格一鍵修改　Meta AI推出短影片編輯新功能

記者吳立言／綜合報導

Meta 今（12）日宣布推出全新AI影片編輯工具，使用者只需選擇預設提示，即可快速更換影片中人物的服裝、背景場景與整體風格，呈現宛如電影特效般的視覺轉換。該技術是以Meta去年內部研發的Movie Gen為基礎，為首次正式對外商業化應用。

這項功能已在Meta AI App、Meta.AI網站與Edits App上線，開放用戶將影片轉換為漫畫風、大理石雕像、電玩角色，甚至置身於沙漠、雪地等幻想場景中。目前提供超過50種風格範本，不需具備影片剪輯經驗也能輕鬆上手。Meta表示未來將進一步「支援自訂提示詞」，預計於今年底開放。

Meta平台主管亞當・莫塞里（Adam Mosseri）也親自在Instagram上展示了該功能的實際效果，並透露這項工具將「逐步」整合至Instagram應用中，讓更多創作者能夠輕鬆打造具備個人風格的影片內容。

這項影片編輯工具是Meta在生成式AI領域的重要布局之一。根據先前曝光的Movie Gen技術，不僅能對既有影片進行編輯，甚至還能從照片或純文字描述中生成全新影片。市場預期，未來這些能力將進一步整合至Meta全系列消費級產品中，擴展AI應用場景。