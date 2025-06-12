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AI瀏覽器Dia問世　內建聊天機器人一站處理搜尋與寫作

▲▼Dia瀏覽器。（圖／官網）

▲Dia瀏覽器開啟測試，瞄準AI重度使用者。（圖／官網）

記者吳立言／綜合報導

隨著人工智慧逐漸成為網路使用的核心工具，美國新創The Browser Company宣布推出主打AI功能的全新瀏覽器「Dia」，正式向受邀用戶開放測試。該瀏覽器最大特色為內建智慧聊天機器人，可一站式協助搜尋、摘要、撰稿與檔案處理，期望取代使用者頻繁切換ChatGPT、Claude等網站的需求。

The Browser Company執行長喬許・米勒（Josh Miller）表示，「人們已習慣在瀏覽器中完成大多數任務，我們希望Dia能讓AI真正融入使用者的操作流程。」Dia建構於Google支援的開源計畫Chromium基礎上，使用介面簡潔直觀，降低學習門檻。

相較傳統瀏覽器，Dia將AI功能深度整合至URL輸入欄。用戶可直接與內建聊天機器人對話，請其搜尋資訊、整理上傳文件、撰寫草稿，甚至針對多個分頁進行內容統整與問答。此外，使用者可自訂AI語氣、文風與程式碼偏好，打造個人化助理。

Dia亦導入「Skills」功能，允許用戶撰寫簡易指令來自動執行任務，例如一鍵轉為閱讀模式；而「歷史紀錄」選項則可讓AI使用近七日瀏覽紀錄作為上下文，更精確地回應問題。此設計被視為AI快捷指令（Siri Shortcuts）的瀏覽器版本。

雖然其他瀏覽器如Opera Neon或Google Chrome也正嘗試導入AI功能，但Dia被認為是第一款從架構設計即以AI為核心互動對象的瀏覽器。現階段，原Arc使用者將自動獲得Dia使用權，而受邀者亦可發送邀請碼，擴大測試規模。

在AI工具百家爭鳴的背景下，Dia的問世或許代表新一波「AI瀏覽器革命」的開始。

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