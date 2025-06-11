懷疑夫外遇帶女吃飯　妻怒罵「渣男」被判刑4個月

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻小花（化名）懷疑丈夫阿榮（化名）在尚未離婚之前，與其他女子外遇，憤而在臉書、LINE群組中公開阿榮的姓名等個資，還痛罵「渣男」，結果反而害自己吃上官司。法官日前審理之後，依非公務機關非法利用個人資料罪，判處小花有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲小花懷疑丈夫阿榮外遇，上網留言控訴對方，卻害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花在離婚事件訴訟過程中，意外得知阿榮與其他女子前往某餐飲店消費，因而懷疑兩人有不正當交往關係，並認為自己是受到逼迫離婚，心生不滿，於是透過手機登入臉書，在2023年11月至12月間於某臉書粉專留言3次，控訴阿榮外遇、養小三、逼她外出賺錢養自己。

接著，小花又在2024年1月間於LINE群組（共有138名成員）發言，痛罵阿榮是「渣男」，還歡迎大家來「看戲」。小花在上述留言中提及阿榮的姓名、職業、外貌等個人資料，阿榮不甘受辱，加上個資洩漏，因而決定對小花提告。

法官認為，小花和阿榮的婚姻感情破裂，她卻不思理性溝通、好聚好散，反而做出上述脫序行為，嚴重影響到阿榮的日常生活及社會活動，考量到她已經坦承犯行，事後也與阿榮達成調解，最終依犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，判處她有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。