ElevenLabs v3推出全新「影片分享」功能　語音轉短影音一鍵搞定

▲ElevenLabs v3語音影片生成功能正式開放 。(圖/ElevenLabs)

記者吳立言/綜合報導

知名AI語音平台ElevenLabs宣布,旗下v3語音模型正式加入「影片分享」功能,用戶現在可將語音生成內容直接轉為短影音,進一步提升社群分享與多媒體應用的靈活性。

We just shipped video sharing for Eleven v3.



You can now turn any generation into a short video.



Here's an example. pic.twitter.com/oO6ra3Wrdv