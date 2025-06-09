ElevenLabs v3推出全新「影片分享」功能　語音轉短影音一鍵搞定

▲ElevenLabs v3語音影片生成功能正式開放 。（圖／ElevenLabs）

記者吳立言／綜合報導

知名AI語音平台ElevenLabs宣布，旗下v3語音模型正式加入「影片分享」功能，用戶現在可將語音生成內容直接轉為短影音，進一步提升社群分享與多媒體應用的靈活性。

We just shipped video sharing for Eleven v3.



You can now turn any generation into a short video.



Here's an example. pic.twitter.com/oO6ra3Wrdv — ElevenLabs (@elevenlabsio) June 8, 2025

用戶只需點擊語音產出頁面的「分享」圖示，選擇「生成影片」，即可快速製作對應的影音素材並下載發布。此功能不僅讓語音內容更具視覺吸引力，也有助於在TikTok、Instagram Reels等短影音平台上擴大觸及與傳播力。

該功能目前已向所有使用v3模型的用戶開放，影片會自動套用動畫波形與字幕效果，適用於語音故事、角色對話、AI廣播等應用場景。

此舉也呼應AI工具影音化趨勢，讓聲音內容不再侷限於聆聽情境，而能快速轉換為可觀看、可分享的社群素材。