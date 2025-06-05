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今芒種1縣市大雨！滯留鋒「新竹以南」有雨　明起炎熱午後雷陣雨

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲滯留鋒影響，新竹以南有大雨機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天24節氣中的芒種，受到滯留鋒面影響，中央氣象署針對澎湖發佈大雨特報。今天滯留鋒南移，新竹以南有局部大雨發生機率。北台灣回溫，明起轉炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。

根據中央氣象署資料顯示，今天（5日）滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，鋒面結構雖較為鬆散，但台灣附近水氣仍多，大氣環境不穩定，各地有不定時的短暫陣雨或雷雨，今晨澎湖地區已有大雨發生，白天由於熱力加成作用，新竹以南地區及花、東山區易有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，至於其他地區也有局部短暫陣雨，預估今晚各地的雨勢可望趨緩。

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲澎湖縣特報。（圖／中央氣象署，下同）

氣溫方面，由於東北季風減弱，台灣附近漸轉偏東風，北台灣氣溫回升，預測北部及東半部高溫約27-29度，中南部地區可達31-32度，至於各地低溫約23-25度。

6/6(五)環境轉為偏南風，天氣較為暖熱，水氣稍多，各地為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午西半部地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫：北部24-32度，中部24-33度，南部26-33度，東北部24-30度，東部25-30度，東南部25-31度；澎湖25-31度，金門24-29度，馬祖23-27度。

6/7(六)-6/9(一) 環境為偏南至西南風，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

氣溫：北部26-34度，中部25-33度，南部26-33度，東北部25-32度，東部26-31度，東南部26-32度；澎湖26-31度，金門25-31度，馬祖24-29度。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲雷達回波圖。

6/10(二)、6/11(三)環境為偏南至東南風，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部25-35度，中部24-33度，南部26-34度，東北部25-33度，東部26-32度，東南部26-31度；澎湖26-32度，金門26-32度，馬祖24-29度。

風浪綜整：6/6-6/10風浪普遍較小，6/11東南風有增強趨勢，台灣海峽南部及巴士海峽平均風力約5-6級，最大陣風8級，最大浪高約2至3米。

6/12-6/14風向為偏南至東南風，水氣偏多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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