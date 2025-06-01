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壓軸登場！妃妃鐵馬隊挺進鹿耳門　民主祈福拼圖最終一哩路

▲陳亭妃率「妃妃鐵馬隊」壓軸登場，從龍崎文衡殿騎行出發，歷經市區與海線各大宮廟，完成民主祈福最終一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃率「妃妃鐵馬隊」壓軸登場，從龍崎文衡殿騎行出發，歷經市區與海線各大宮廟，完成民主祈福最終一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歷經3天奔馳，跨越台南37個行政區，立委陳亭妃領軍的「顧台灣護民主 妃妃鐵馬隊」1日迎來壓軸最終日！鐵馬隊從龍崎出發，沿路進入關廟、仁德、安平、中西、安南等地，完成民主祈福拼圖、串聯信仰力量，也以堅定腳步向國人宣示：「民主不能倒，人民正奮起！」

妃妃鐵馬隊1日自龍崎文衡殿起騎，接力踩進關廟山西宮、歸仁仁壽宮、仁德明直宮、鹽埕北極殿、後甲關帝殿、安平開台天後宮等宮廟，逐一祈願國泰民安、民主長存。下午更轉往海線，自南鯤鯓代天府出發，沿經將軍金興宮、七股龍山宮，最終在安南正統鹿耳門聖母廟與鹿耳門天後宮，為3天騎程劃下完美句點。

▲陳亭妃率「妃妃鐵馬隊」壓軸登場，從龍崎文衡殿騎行出發，歷經市區與海線各大宮廟，完成民主祈福最終一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃感性表示，這不是一場拋棄式的選舉活動，而是一場屬於台南人的民主長征。「我們從東山出發，是希望台灣民主能東山再起。我們走過每一區、流下每一滴汗，就是要證明，守護的不只是地方建設，而是整個憲政秩序的根本。」她也直指藍白聯手亂政、預算遭凍結，讓民意不能坐視。「罷免不是報復，而是民主的反擊。」

她強調，台南是眾神之都、也是總統賴清德的政治故鄉，妃妃鐵馬隊走訪全市宮廟、匯聚信仰與民主能量，不只為罷免注入底氣，更讓民主在土地上重生。「這條路我們已經起步，就不能停下。只要人民還有一口氣，民主就不會斷線！」她呼籲全台民眾一起加入民主護衛隊，從台南出發，撐出台灣的未來。

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