Grok今年夏天將進駐Telegram　聊天、摘要、貼圖創作功能一手包辦

▲Grok聊天機器人將全面整合Telegram。(圖/X@durov)

記者吳立言/綜合報導

通訊平台Telegram今夏將迎來重大AI升級。創辦人暨執行長帕維爾·杜羅夫(Pavel Durov)證實,Telegram已與馬斯克(Elon Musk)旗下人工智慧公司xAI達成為期一年的合作協議,將把Grok聊天機器人整合進所有Telegram應用,服務觸及超過10億用戶。

???? This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps ????



???? This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV