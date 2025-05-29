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Grok今年夏天將進駐Telegram　聊天、摘要、貼圖創作功能一手包辦

▲▼Grok X Telegram。（圖／X@durov）

▲Grok聊天機器人將全面整合Telegram。（圖／X@durov）

記者吳立言／綜合報導

通訊平台Telegram今夏將迎來重大AI升級。創辦人暨執行長帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）證實，Telegram已與馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧公司xAI達成為期一年的合作協議，將把Grok聊天機器人整合進所有Telegram應用，服務觸及超過10億用戶。

杜羅夫在社群平台X（前推特）上表示，「今年夏天，Telegram用戶將能使用市面上最強的AI技術。」他指出，這項合作不僅有助於提升平台功能，更強化Telegram的財務體質。根據協議，Telegram將獲得來自xAI的3億美元現金與股權投資，同時從透過平台銷售的Grok訂閱中分得50%收益。

早在今年初，Grok就已開放給Telegram的高級訂閱用戶測試，如今整合計畫將全面擴展。杜羅夫分享的示範影片顯示，Grok可固定於聊天室頂端，也可直接透過搜尋欄互動，支援問題回答、聊天摘要、連結與文件整理、貼圖創作等功能，甚至可協助企業處理客服與內容審查作業。

Grok的進駐意味著Telegram正式加入AI聊天助手戰局。對比Meta將自家AI整合至Instagram與WhatsApp搜尋欄，Telegram此舉顯示其在AI應用布局上大步邁進，也可能引爆與Meta間新一輪平台競爭。

杜羅夫強調，「這是一場雙贏。」他形容此次合作不僅讓Telegram獲得業界頂尖的AI助力，也為平台開啟新的營收管道與創新空間。

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