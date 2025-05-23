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OpenAI傳將打造「無螢幕AI」　外型借鏡iPod Shuffle可掛頸操作

▲▼ 。（圖／openAI）

▲無螢幕AI裝置成趨勢？Jony Ive與OpenAI聯手新計畫曝光 。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

知名蘋果分析師郭明錤發表最新產業調查，揭露前蘋果首席設計師Jony Ive與OpenAI合作開發的新一代AI硬體裝置。根據其掌握資訊，該裝置預計於2027年進入量產階段，並選擇非中國地區組裝與出貨，以因應地緣政治風險，目前傾向於在越南完成生產流程。

▲▼前蘋果介面設計師打造的無螢幕人工智慧隨身裝置Ai Pin。（圖／YouTube@humane）

▲前蘋果介面設計師打造的無螢幕人工智慧隨身裝置Ai Pin。（圖／YouTube@humane）

根據報告指出，這款AI裝置外型設計小巧，體積略大於AI Pin，外觀靈感則來自蘋果經典產品iPod Shuffle，不僅精緻也便於穿戴，可掛於脖子上使用。功能面上，裝置配備鏡頭與麥克風，用以偵測外在環境，卻不具顯示螢幕，將仰賴連接智慧型手機或個人電腦進行運算與顯示。

郭明錤研判，OpenAI選擇在Google I/O剛落幕之際公開與Jony Ive的合作，可能具有策略性考量，意在分散市場對Google AI生態系統優勢的注意力。他同時指出，這樣的AI硬體裝置，代表了AI產業從純軟體進入**「實體化」的發展階段**，此趨勢已逐漸獲得市場共識。

他並引用電腦科學家Alan Kay的經典語句：「真正認真對待軟體的人，應該打造自己的硬體」，來形容這場跨足AI與產品設計的合作意義深遠。不過，郭明錤也提醒，目前樣品與設計仍可能在量產前有所調整，成敗仍待市場驗證。

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