願心成城！　靈鷲山42週年慶暨福城盛大啟用

文／賴芃縈 編輯整理

▲歷經10年匯聚萬緣籌建的「福城」6/22盛大開城，祝福人人尋福而至，攜福而歸。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山42周年慶6月22日將在福隆聖山寺熱鬧登場，歷經10年匯聚萬緣籌建的「福城」同步盛大開城，6月14日將由開山住持心道法師主持莊嚴的玉佛開光盛典，象徵2尊玉佛終於有家了，也是靈鷲人願心的顯現。延續至8月，福城啟動「有FU生活節」豐富多元系列活動，邀約大家前進福城，感受山海靈性與福氣能量，讓福氣在人與人之間流動，人人尋福而至，攜福而歸，為福隆盛夏注入活力。

這座靈性生態、四期教育的學佛AR科技場域，未來將成為匯聚善願、安定身心的重要據點，這也是心道法師繼世界宗教博物館，送給世人的第二個心靈禮物。心道法師說：「圓滿福城、共造聖山目的就是造福～造福人間、造福地方、造福台灣、造福世界。」誠摯邀請大家共同見證開城的盛事與榮耀時刻。

周年巡福、造福、迎福 朝山×共修×靈性體現

靈鷲人福氣傳承，周年慶主題「幸福啟城」設計滿滿「福味」的體驗活動，除了「朝向幸福」的千人大朝山、殿堂巡福之旅、共修《普門品》為萬物祈福、宗風表揚，邀請原民歌手芮斯．米靈岸以清亮歌聲與舞蹈詮釋天地共融，呼應心道法師「靈性即生態」理念，透過音樂、藝術、體驗營造幸福感，一起來福城「巡福、造福、迎福」，在山海之間幸福啟程！

福城開城了，是啟城，也是啟程，象徵靈鷲山法脈相傳的新里程，更是心靈覺醒的新起點。《華嚴經》記載福城是善財童子的故鄉，也是財富智慧無量、大福報者的住處，是靈性覺醒光明遍照的大福城。靈鷲山的福城是靈性生態的探索中心、四期教育的體驗教室、累積福慧資糧的信仰中心、會呼吸的AR科技建築物。同時為福隆山海交會的福地注入嶄新能量，成為東北角全新閃耀的宗教藝術人文科技新地標。

有FU 生活節 一起做福城的主人



踏入福城，猶如走進一座感受幸福的AR靈性空間！ 6/22由貢寮實驗中學鼓隊表演「雙龍搶珠」為開城揭開序幕，串聯展演、市集、 專場音樂演出、邀請蔬食與環境友善的KOL進行Podcaster對談、體驗生活可以很佛、很有FU、很有福；五色布條隨風飄揚，傳遞美好祝願，連結福氣善緣。

福城「有FU生活節」將於6月22日一路high到8月9日，從主題市集、百人靜心、森林餐桌、親子說故事劇場、頌缽行禪和抄經品茶體驗，多元內容滿足不同需求。更有福氣闖關、集點換驚喜，角色徽章、繡布和水晶貼紙小物等您來結緣；各種角色和文創商品打造充滿靈性氛圍的「福臨靈性村」，希望透過五感沈浸式體驗，啟動新生活的風格型態。

聖山福城新地標 ！ 山海之間的靈性探索

福城內部結合AR科技、體驗式互動、LED螢幕環繞的藝術光牆都是亮點，還有全球唯一融合《維摩詰經》十四品的壁畫，只要掃描壁畫人物，經典場景即刻重現。「人海拼圖」裡300人以圖畫分享喜怒哀樂的共創藝術；「福印相隨、那天見佛」的願望空間，站在佛前見佛許願；復古「人間車廂」APP互動，探索生命旅程深義。

地上3層、地下3層的福城，扮演靈鷲山門庭腹地角色，背山面海、靈氣充盈。由台灣建築設計大師柯宏宗設計，「靈性自在，隱光於聖堂」是最大特色，打造環保節能永續、與靈性共生的綠建築。設計充滿巧思。以簡潔的方、圓線條呼應天眼石窟意象，放光玉佛和多寶臥佛安座其中，到訪善信能從不同角度看見巍峨玉佛。外牆363根金剛柱、430盞智慧燈，象徵堅固守護法脈與光明智慧的傳承。

▲「福城」為幸福而生，為福隆福地注入嶄新能量，成為東北角全新閃耀的宗教藝術人文科技新地標。（靈鷲山佛教教團提供）

▲6/22靈鷲山42周年慶，來趟無生道場「殿堂巡福」之旅，參訪天眼門和多羅觀音。（靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲人慶周年，「朝向幸福」大朝山在山海之間幸福啟程！ （靈鷲山佛教教團提供）

