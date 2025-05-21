台廠奪美超微大單！　6年佈局卡位AI終於開花

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緯穎奪美超微大單！　6年佈局卡位AI終於開花

洪麗寗5月初證實，拿下東南亞楊忠禮集團（YTL）的AI資料中心訂單。（圖／報系資料照、翻攝自YTL官網）

▲洪麗寗5月初證實，拿下東南亞楊忠禮集團（YTL）的AI資料中心訂單。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

輝達執行長黃仁勳中東拿大單，加上來台參加COMPUTEX，AI概念股復活，緯穎（6669）不但提前漲一波，近5日漲幅3.37%，日前還交出傲人成績單，4月營收638億元、年增190.5%，第一季更交出EPS 52.7元的好成績，超車長年榜首大立光（3008），成為新獲利王，完全不受美中關稅戰亂市影響。

鮮少主動提及客戶的緯穎董事長暨策略長洪麗寗，5月6日親口證實，公司拿下東南亞楊忠禮集團（YTL）的AI資料中心訂單。這筆關鍵訂單，不只是緯穎立基伺服器代工業務，進軍資料中心規劃，還走出北美市場，進軍主權AI市場新戰場，轉身為「AI城市承包商」。

緯穎是代工大廠緯創（3231）旗下的小金雞，以資料中心產品製造為主，成軍13年，主要客戶有Meta、微軟等雲端服務巨頭（簡稱CSP），隨AI應用帶動資料中心建置潮，如今已成全球重要伺服器代工業者，去年營收3605億元，大賺逾12個股本，成為大立光之後，台股史上第二家「1年賺十股本」企業。

領著緯穎登上全球AI伺服器供應鏈關鍵角色的，正是身材嬌小、非本科系出身的洪麗寗，她6日站上 COMPUTEX暖場論壇「AI NEXT FORUM」，罕見以演講者身分，親自揭示緯穎這次拿下YTL訂單的背後布局及決策脈絡。

「2019年COVID期間，我們看到了（半導體供應鏈）去中國化的趨勢。」洪麗寗說，緯穎決定將亞太交付中心從中國廣東省中山市遷往馬來西亞柔佛州，一口氣拍板蓋兩座廠，投資金額達 6000萬美元（約新台幣18.19億元）。

緯穎科技馬來西亞伺服器組裝廠2023年10月揭幕，為超大型資料中心啟動整機櫃組裝服務。（圖／翻攝自緯穎官網）

▲緯穎科技馬來西亞伺服器組裝廠2023年10月揭幕，為超大型資料中心啟動整機櫃組裝服務。

這項遷移選址，與新加坡政府當時的一項決策有關。2019年新加坡已是全球最大資料中心樞紐之一，隨著用地與用電壓力遽增，遂急踩煞車，頒布資料中心建置禁令（已於2022年解禁），因此各大CSP與科技公司轉而尋找新據點，和新加坡僅一堤之隔，土地面積幾乎是其25倍大的馬來西亞柔佛州，自然成了替代的首選。

彼時，柔佛距離新加坡不到1小時車程，為兩國通勤族居住的邊境城市，科技產業稀疏。「柔佛能快速吸引外資，關鍵在三個要素，靠近新加坡、土地成本與稅收優惠具競爭力、以及國家政策主動招商。」一位熟悉東南亞產業佈局的伺服器業者告訴CTWANT記者。

事實上，這兩年來柔佛州發展驚人。2023年3月，亞馬遜宣布2037年前將在馬國投資60億美元，同年12月，輝達也喊出投入43億美元設AI資料中心，隔年，Google追加20億美元建資料中心與雲區域，微軟則加碼22億美元拓展雲端與AI服務，此外，字節跳動和甲骨文（Oracle）也分別投入逾20億與65億美元。

當地政府統計，目前柔佛已有20多座資料中心營運中，另有9座在建、20件申請中，產業聚落快速成形，正躍升為東南亞AI與雲端運算的新樞紐。

柔佛正躍升為東南亞AI與雲端運算的新樞紐，已有20多座資料中心營運中，產業聚落快速成形。（圖／翻攝自Sedenak Tech Park臉書）

▲柔佛正躍升為東南亞AI與雲端運算的新樞紐，已有20多座資料中心營運中，產業聚落快速成形。

六年前布局柔佛的緯穎，可說是完整吃到這波成長潮，第一期整機櫃（L11）產線於2023年10月完成，第二期主機板產線在去年第四季完成；不僅如此，2024年底，美超微（Supermicro）陷財報造假風暴，原定交付給YTL的AI伺服器訂單，被緊急轉單給緯穎，訂單金額雖未公布，但市場推估規模驚人。

「這個案子要做到非常完整，對我們很大挑戰，但我覺得這是非常難得的學習機會。」洪麗寗口中的「大挑戰」，指的是緯穎從L11（伺服器最終機櫃組裝）到L12的大躍進。

近年來，大多數伺服器 ODM 台廠的代工製程為L11，交由CSP客戶組成伺服器叢集（Cluster），進入L12製程。而像 YTL 這類非科技出身的新興主權客戶，則需廠商能交付整體叢集（L12）系統，涵蓋散熱、配電、機櫃整合與整體部署能力。

面對新型客戶與多元需求，緯穎也跟著升級。洪麗寗認為，這不只是接單，而是一種企業能力的自我驗證，「我們以前做的是板子、機殼，或單機櫃的組裝，由客戶串起來成為Cluster，如今緯穎也有機會協助客戶做Cluster。」「我也希望公司在和他們合作的同時，能不斷進步，讓我們能在服務過程中繼續長大。」

緯穎展中搭載輝達NVIDIA GB200 NVL72全新設計的整機櫃產品。（圖／翻攝自緯穎臉書）

▲緯穎展中搭載輝達NVIDIA GB200 NVL72全新設計的整機櫃產品。

YTL並非AWS或Google這類大型CSP（雲端服務商）業者，而是一家橫跨電力、建設與電信的在地企業巨頭，這類「主權型客戶」近年興起，正是ODM廠的新市場。「我們看到很多新玩家，不只是新的人，還有新的區域。」洪麗寗說，從馬來西亞YTL、新加坡Singtel，到中東G42、印度Tata，皆已加入AI資料中心的戰場。

天風證券分析師郭明錤透露，緯穎預計將自2025年開始出貨GB200 NVL72給YTL，首批訂單約100–200櫃，「此資料中心採用SuperPOD架構，因建置與維護架構複雜，故有利緯穎的獲利。」這起合作案可說是伺服器ODM產業史上最大程度的垂直整合，且將見證緯穎的蛻變，從伺服器製造商逐步走向「AI城市承包商」。

這項轉型，已帶來實質營運成果。法人指出，緯穎存貨水位第一季底已突破千億元大關，在出貨放量帶動下，整體營收動能仍維持強勁上升趨勢。也就是說，緯穎已提前備足高階AI伺服器關鍵組件，迎接接下來的大量交貨高峰，反映訂單能見度高。

目前，緯穎在墨西哥、捷克及台灣、馬來西亞等地設產線，分別對應美洲、歐洲與亞太市場。洪麗寗總結自家構築的全球交付網路，「現在這個時代，不管是關稅還是匯率，就是彈性，然後韌性。」

從中山到柔佛，從主機板到Cluster，這家伺服器ODM台廠以穩健步伐，在AI供應鏈重構中，以及各國爭相投入「主權AI」基礎建設、自建資料中心的趨勢下，緯穎均已提前布局，而柔佛，則是新一輪賽局的起點。

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