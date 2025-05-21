AI助手進化到會模擬萬物？Gemini 2.5 Pro正式上線！

▲Gemini 2.5 Pro正式登場。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google DeepMind在2025年Google I/O開發者大會上，正式發表Gemini 2.5 Pro版本，進一步擴展多模態人工智慧（Multimodal AI）的應用潛力。根據官方介紹，Gemini 2.5 Pro不僅能統整龐大的視覺、語音與文字資料，還具備更高階的推理與模擬能力，成為目前最適合程式開發與學習用途的模型之一。

DeepMind執行長Demis Hassabis於會上表示，「我們正處於歷史性的關鍵時刻，AI正為人類開創一個令人驚嘆的新未來。」他強調Gemini系列的目標，是打造一個具備通用智能能力的 AI 助手，從搜尋與學習支援到複雜任務的自動化，將全面升級使用者的生活與工作體驗。

★Gemini 2.5 Pro 亮點總覽：

◆ELO評分達1415分，在WebDev Arena編碼競賽平台中取得最高排名，展現優異的程式撰寫實力。

◆整合LearnLM模型家族，由教育領域專家共同訓練，特別優化於教學與學習應用。

◆支援多模態輸入（如影片、圖片、程式碼、語音），可推理、組織與生成內容，甚至撰寫模擬程式。

此外，DeepMind產品管理資深總監Tulsee Doshi也在現場揭示開發者未來可期的工具升級與應用方向，包括Gemini的 API擴展、新的資料集工具，以及更多與Chrome、Android、Google Cloud的整合應用，進一步鞏固其開發生態系。

這次更新再次顯示Google在生成式AI領域的野心與技術實力，也為開發者社群帶來更多創新機會。未來Gemini系列是否能挑戰OpenAI的GPT-5、生態系整合能否落地，仍將是產業觀察的重點。