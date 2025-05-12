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Claude 3.7系統提示詞洩漏　揭開AI回應背後的魔法機制

▲▼Claude。（圖／Claude）

▲Claude近期傳出重大內部資訊外洩事件。（圖／anthropic.com）

記者吳立言／綜合報導

由Anthropic公司開發的大型語言模型Claude近期傳出重大內部資訊外洩事件，有開發者在社群平台上公開Claude 3.7版本的「系統提示詞（system prompt）」，內容長達數千字，詳列了模型行為指引、語氣設定、安全準則與道德限制。這份資料原本應屬高度保密，卻意外揭示了當前生成式AI背後真正的控制機制，也讓「提示工程（Prompt Engineering）」重新成為關注焦點。

洩漏的內容顯示，Claude並非單靠模型訓練自然產出高品質回應，而是在複雜、縝密設計的提示語指導下，實現類似人類的思考流程與語用邏輯。例如，文件中要求模型在回答前進行「多輪自我檢查」、避免引用無授權資訊、並在特定情境中表現出謙遜與尊重，這些「行為規範」其實都透過提示語硬性框架設定。

事件曝光後，引發業界熱議。有開發者指出，這份prompt架構近似一套「AI 劇本」，所有語言反應皆是經過設計的劇情回饋，而非機器自發理解。甚至有AI工程師直言，「這證明了真正的技術力，不在模型本身，而在提示語架構的設計。」此一現象也進一步引發外界對其他高階工具（如開發輔助工具Cursor、產品原型生成平台Windsurf等）的關注。這些工具能生成完整程式碼或互動內容，極可能採用比Claude更深層的「提示連結（prompt chain）」與任務導向的指令堆疊技術，成為真正隱形的智慧核心。

過去一年，隨著微調技術（fine-tuning）、API外掛擴展（plugins）盛行，一度有人認為提示工程將被淘汰。然而此次事件無疑讓這個觀點被徹底推翻。事實上，在大多數應用場景中，精準提示語設計仍是提升AI回應品質的關鍵要素，亦是許多AI產品差異化競爭的核心。

網友也指出，這次Claude提示詞洩漏就如同當年Google搜尋演算法被外洩一樣，不只是單一事件，而是揭開整個產業運作邏輯的關鍵一角。未來不論是在教育、軟體開發或內容產業，提示詞工程師（prompt engineer）恐將再次成為搶手職缺。

目前Anthropic尚未就該文件真偽做出正式回應。不過業界普遍相信，即便此份提示語並非最終版本，也已展現了大型語言模型背後人類設計邏輯的深度與複雜性。

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