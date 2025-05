Claude 3.7系統提示詞洩漏　揭開AI回應背後的魔法機制

▲Claude近期傳出重大內部資訊外洩事件。(圖/anthropic.com)

記者吳立言/綜合報導

由Anthropic公司開發的大型語言模型Claude近期傳出重大內部資訊外洩事件,有開發者在社群平台上公開Claude 3.7版本的「系統提示詞(system prompt)」,內容長達數千字,詳列了模型行為指引、語氣設定、安全準則與道德限制。這份資料原本應屬高度保密,卻意外揭示了當前生成式AI背後真正的控制機制,也讓「提示工程(Prompt Engineering)」重新成為關注焦點。

The Claude 3.7 system prompt has been leaked and it's a goldmine for prompting techniques! pic.twitter.com/wjncEvZZRI