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黃仁勳傳明天要來台灣了！台積電低調包場宴客　私下行程曝光

▲▼輝達執行長黃仁勳今（18）日和36名台灣科技大廠CEO齊聚台北磚窯古早味餐廳，飯局後台積電董事長魏哲家先行走人，黃仁勳親自送客。 。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達執行長黃仁勳將抵台演講。（圖／記者高兆麟攝）

記者董美琪／綜合報導

一年一度的台北國際電腦展COMPUTEX將於下周正式展開，業界盛傳NVIDIA執行長、素有「AI教父」之稱的黃仁勳最快將於明日（12日）抵達台灣，展開一系列行程。據了解，他預計15日會晤台積電高層，17日舉辦供應商晚宴，並於19日在台北流行音樂中心進行重磅演講，為2025年COMPUTEX揭開序幕，但傳聞行程都未獲得輝達證實。

隨著人工智慧（AI）發展，黃仁勳的一舉一動備受全球科技圈關注。他每次來台都帶動AI與機器人話題熱潮，先前在電腦展的公開演說不僅座無虛席，更吸引台塑、華碩、廣達等企業領袖及政府高層到場聆聽。

外貿協會作為COMPUTEX主辦單位之一，曾在3月宣布，確認黃仁勳將於5月19日發表首場演講，分享AI與加速運算的最新趨勢與技術突破。據悉，他並將於21日出席與全球媒體的交流座談，進一步談論產業動態。隨著特斯拉與台積電相繼表示看好AI與機器人技術的未來，台灣的科技生態圈與供應鏈現況也成為外界矚目的焦點。

▲▼ 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老 。（圖／記者高兆麟攝）

雖然目前黃仁勳具體來台時間仍未獲NVIDIA官方證實，但業界對於他的動向已高度關注。根據年代新聞報導，台積電原本要在16日（五）包下黃仁勳的愛店之一「花娘小館」請客，但當天已經客滿，因此要換餐廳訂。

根據最新消息，黃仁勳的行程如下（輝達未證實）：

5月12日（星期一）：

預計抵達台灣，開始展開一系列行程。

5月15日（星期四）：

預計會晤台積電高層。

5月17日（星期六）：

舉辦供應商晚宴。

5月19日（星期一）：

在台北流行音樂中心進行開幕主題演講，為2025年COMPUTEX展覽揭開序幕。（台北市南港區市民大道八段99號）

5月21日（星期三）：

出席與全球媒體的交流座談，談論人工智慧（AI）和加速運算的最新趨勢與技術突破。

▼黃仁勳今年一月宴請台廠科技業大老。（圖／記者高兆麟攝）

▲▼ 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老 。（圖／記者高兆麟攝）

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