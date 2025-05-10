大阪世博黃金周後仍擠爆　主辦方出手！將增加周末預約名額

▲ 2025年大阪．關西世博。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

2025年大阪．關西世博於4月13日至10月13日在日本大阪市舉辦，如今迎來第27天，即將屆滿1個月，大阪地鐵夢洲站東門前，5月9日上午9時依舊出現等候開門的蜿蜒人龍，當天更有盛大的傳統「地車」遊行。對此，主辦方「2025年日本國際博覽會協會」表示，在黃金周結束後，為因應「周末上午的遊客需求」，將透過營運優化增加預約名額，此措施適用至6月8日前的所有周末及國定假日，後續將視情況評估延長可能性。

據《MBS每日放送》的報導，9日東門上午9時段與10時段顯示「滿額」，其餘時段維持「正常（藍色標示）」。西門僅上午9時段為「滿額」，其他時段皆屬正常。本周末（10日、11日）與下周末（17日、18日）的東門早晨時段，已從「滿額」調整為「輕度擁擠」，重新開放預約。

博覽會協會表示，因應「周末上午的參觀人數需求」，將比照黃金周作法，透過營運優化增加預約名額。此措施適用至6月8日前的所有周末及國定假日，後續將視情況評估延長可能性。針對平日增開名額，協會亦回應「正在評估中」。

下周12日至18日將迎來開幕滿月，東門上午11時段由「正常」轉為「輕度擁擠」的天數明顯增加。下午時段目前仍保持充裕容量。另「夜間票券」自7日起提前至下午4點入場，是否針對午後訪客實施更精細的流量管控，值得後續關注。

9日會場也舉行大型傳統「地車」（祭典花車）遊行，預料將吸引更多參觀人潮。對此，博覽會協會特別提醒，雖已增加周末上午預約容量，但熱門時段仍建議提早規劃行程。

延伸閱讀

▸ 曾預言中地震、印巴衝突 命理師再警告「台灣高官下台」

▸ 人設全假的？呂秋遠昔收求助訊息「冷回1句話」 部落客狠酸：怎麼現在才翻車

▸ 原始連結