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ChatGPT終於支援GitHub！AI現可分析你的程式碼與文件

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧,示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲OpenAI推出GitHub 連接器，開發者可用AI理解專案結構。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導
OpenAI今（9日）推出首款專為「深度研究（Deep Research）」功能設計的Beta版連接器，率先支援GitHub，讓使用者能直接將自己的程式碼庫與技術文件導入ChatGPT，快速獲得具引用出處的AI分析報告。這項功能目前已開放Team用戶使用，Plus與Pro方案則將在未來數日內陸續上線，但歐洲經濟區（EEA）、瑞士與英國用戶尚不包含在此次開放範圍內，Enterprise則會於稍後公告支援時程。

實用功能一次看懂：GitHub × ChatGPT 深度研究怎麼用？
用戶只需將GitHub倉庫連接至ChatGPT，便能提問並由AI讀取實際的程式碼、README及相關文件，在數分鐘內回傳分析結果與來源段落。舉例來說，若用戶詢問「後端哪裡處理檔案上傳？」，AI便會在指定的代碼庫中搜尋關鍵字如file upload handler backend等，並彙整與回應最相關的內容。

※如何連接 GitHub？
使用者可透過兩種方式啟用 GitHub 連接器：

◆從對話框操作： 在 ChatGPT中選擇「Deep Research」，點下拉箭頭後選取GitHub，依指示授權並挑選欲開放的倉庫。

◆從設定頁啟用： 點選ChatGPT右下角的「設定」，選擇「已連接的應用程式」→「Connectors」→「GitHub」旁點選「Connect」。授權後亦可點選齒輪圖示，進一步調整可存取的倉庫範圍。

※注意事項與常見問題：

◆資料保護與訓練政策： 根據OpenAI政策，ChatGPT Team、Enterprise、Edu與API用戶的內容預設不會用來訓練模型。若使用的是Plus或Pro，僅當「改善模型品質」設定開啟時，內容才可能被用於訓練。

◆搜尋與顯示延遲： 成功連接後，GitHub倉庫大約需等待5分鐘 才會出現在ChatGPT中。

◆部分倉庫未顯示？可能原因如下：

◆倉庫為私人或剛建立，可前往 ChatGPT 設定頁重新設定存取權限。

◆組織需管理員同意使用 OAuth 應用，可由管理員授權開放。

◆倉庫尚未被GitHub索引。可手動觸發索引，在GitHub搜尋欄輸入「repo:用戶名/倉庫名 import」來加速處理。

值得注意的是，目前ChatGPT僅支援搜尋倉庫名稱，尚不支援搜尋單一檔案名稱。

ChatGPT與GitHub 的整合，為AI在軟體開發中的應用揭開新篇章。從技術文件自動整理、程式碼架構分析，到生成具出處標記的說明報告，開發者將能在更短時間內掌握大型專案脈絡，提升團隊溝通與開發效率。OpenAI表示未來將持續拓展支援平台與整合方案，讓深度研究成為開發者與工程師的AI助理新日常。

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