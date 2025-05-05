Hugging Face推出全領域AI課程　免費上課還送專業證書

▲Hugging Face推出九大「免費AI課程」。（圖／Hugging Face官網，下同）

記者吳立言／綜合報導

開源AI平台Hugging Face近日宣布推出九堂「免費AI課程」，內容涵蓋大型語言模型（LLM）、智能代理、深度強化學習、遊戲機器學習、3D應用、圖像處理、語音辨識等多個領域，從入門到進階全面支援學習者成長，部分課程完成後還可獲得專業證書。

這些課程專為初學者、開發者與研究人員設計，採用影片、圖解、文字教學、互動環境與測驗等多元方式，提升學習體驗與實作效果。其中「Agents Course」為互動式認證課程，鼓勵學員完成挑戰任務、與社群互動，完成即頒發官方證書，有助於履歷加分與職涯發展。

九門課程分別為：



▲1. 大型語言模型課程（LLM Course）：深入介紹LLM的理論與實作，學習如何運用Hugging Face的工具來訓練與應用語言模型。



▲2. 智能代理課程（Agents Course）：透過smolagents、LlamaIndex、LangGraph等工具，學員可動手打造自己的AI智能代理。



▲3. 深度強化學習課程（Deep RL Course）：講解如何使用Hugging Face工具訓練強化學習代理，應用於不同環境中。



▲4. 社群電腦視覺課程（Community Computer Vision Course）：聚焦圖像分類、分割等電腦視覺應用，適合對影像 AI 有興趣的學習者。



▲5. 音訊課程（Audio Course）：教授如何用Transformer模型進行語音辨識、音訊生成等應用。



▲6. 開源AI食譜（Open-Source AI Cookbook）：集結開源實作筆記本，幫助開發者快速掌握多種實用AI應用。



▲7. 遊戲機器學習課程（ML for Games Course）：教學如何將AI模型整合進遊戲開發流程，提升遊戲設計創意。



▲8. 擴散模型課程（Diffusion Course）：介紹擴散模型原理與實作，應用於圖像生成與創意內容創作。



▲9. 3D機器學習課程（ML for 3D Course）：說明如何處理3D資料，應用於虛擬實境與遊戲等場景。

這些免費課程不僅內容完整、實用性高，還配備互動學習工具與實戰練習，對於希望強化 AI 技能、進入新領域的學習者而言，是一項不可多得的資源。Hugging Face也鼓勵全球AI愛好者踴躍參加，搶先掌握未來科技核心能力。在生成式AI飛速進展的今日，擁有系統性與實作力並重的學習資源顯得格外重要。Hugging Face提供的免費AI課程，正好填補了這樣的需求，無論是為了研究、開發還是職涯發展，都是不可錯過的進修管道。