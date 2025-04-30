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Google AI助理重大升級　NotebookLM中文播報功能上線

▲▼NotebookLM。（圖／記者吳立言攝）

▲NotebookLM的音頻概述功能正式擴大支援「超過50種語言」。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導
Google旗下的AI助理NotebookLM迎來重大升級，旗下的「音頻概述（Audio Overviews）」功能正式擴大支援「超過50種語言」，最令人矚目的亮點之一，就是加入繁體與簡體中文語音支援，讓中文用戶也能享受接近真人Podcast的語音摘要體驗。

NotebookLM的音頻概述自2024年9月推出後，便以能將上傳的文件轉換為自然流暢的「Podcast式對話摘要」而廣受好評。早期版本僅支援英文，使得非英語使用者受限，這次更新，則新增包括中文、法語、西班牙語、葡萄牙語、印地語、土耳其語等多國語言，極大拓展了全球使用者的適用性。

透過新加入的「輸出語言」選項，用戶可隨時切換音頻概述的語言，無論是學術研究還是跨語教學都更方便。例如，教師可上傳包含葡萄牙語紀錄片、西班牙語論文及英文報告的綜合資料，讓學生選擇以中文生成重點音頻，輕鬆掌握核心資訊。
此次更新中，中文語音的自然度與內容準確性大幅超越市場期待。許多用戶表示，生成的中文音頻不僅語調自然、節奏適中，更能準確掌握文件重點。這次的跨語言突破，背後依靠的是Google自家Gemini AI模型的音訊處理技術。NotebookLM現已可整合最多50筆不同來源資料（如 PDF、Google 文件、網頁連結等），每筆來源最高支援50萬字，即使是大型研究或內容創作也能輕鬆處理。

NotebookLM的多語音頻功能預計將在教育、企業與個人學習領域中發揮巨大潛力。不論是教師製作多語教材、企業摘要跨國客戶資訊，還是個人將外文資料轉為母語學習，都能大幅簡化資訊吸收的過程。Google 也強調，這僅是此一功能的「初期展示」，未來將持續擴增語言種類並優化語音品質。

目前NotebookLM已開放全球200多個國家與地區免費使用， 但仍屬Beta測試階段，Google建議用戶在實際應用時稍加校對音頻內容，以確保資訊準確。但無論如何，這項升級已大幅提升跨語知識處理的效率與可及性。

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