Google AI助理重大升級　NotebookLM中文播報功能上線

▲NotebookLM的音頻概述功能正式擴大支援「超過50種語言」。(圖/記者吳立言攝)

記者吳立言/綜合報導

Google旗下的AI助理NotebookLM迎來重大升級,旗下的「音頻概述(Audio Overviews)」功能正式擴大支援「超過50種語言」,最令人矚目的亮點之一,就是加入繁體與簡體中文語音支援,讓中文用戶也能享受接近真人Podcast的語音摘要體驗。

This just in... the @NotebookLM hosts have some rather exciting news they'd like to share with you all: pic.twitter.com/SSptNWtdqk