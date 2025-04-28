女神車禍軍官帶回家照顧趁機嘿咻　分手後挨告...判賠20萬確定

▲女子指控軍官趁她車禍身心俱疲時對她性侵。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

賴姓軍官心儀女子小莉（化名）許久，某日小莉發生車禍，賴男悉心照顧還把小莉帶回家休養，兩人在家發生關係進而交往了7個月，事後兩人分手，小莉卻提告賴男趁她車禍受傷時「硬上」，害她身心受創，刑事部分檢方不起訴，小莉另提民事求償200萬，賴男辯稱是小莉「主動」拿下頸圈和他發生關係，屏東地院判賴男勝訴，全案上訴後，高雄高分院改判賴男應賠償20萬元。

判決指出，小莉是在2021年8月3日發生車禍到醫院急診，經診斷頭部損傷、頭部挫傷，並接受頸圈保護固定，後來她找來賴姓軍官幫忙，賴男也熱心的幫她辦出院，並提議兩人一起回他屏東老家休養。

小莉提告主張，當時她還有腦震盪的的後遺症，回到賴男的家，賴男趁她心神未定，危機意識及應變能力低落，身體狀況極度不佳，竟對她「硬上」，害她因此長期情緒低落焦慮、記憶力、專注力下降、失眠，精神上痛苦至鉅，因此提告性侵並求償200萬元。

賴姓軍官則辯稱，他和小莉的確是在車禍發生的隔天第一次發生性行為，但是在小莉取下頸圈後與他合意為之，而且兩人在發生關係後開始交往，在交往的7個月內，兩人至少嘿咻了超過百次，不知為何分手後，小莉才告他性侵？

全案的刑事部分，屏東地檢署處分不起訴，小莉聲請再議，也被高分檢駁回，但她不死心聲請交付審判，屏東法院判決駁回確定。

民事賠償部分，屏東地院一審判蕭男勝訴，小莉不服上訴，高雄高分院認為，小莉車禍出院後身心顯處於極度疲憊、不適之狀態，應無體力、心境與尚未確立男女關係的賴男發生性行為，且當時小莉仍以頸圈保護脊髓神經，豈會不顧及頸部不能有過大動作的風險發生性行為，因此改判賴男賠償20萬元，全案定讞。