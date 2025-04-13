國1貨櫃車「折甘蔗」連環撞！瑪莎拉蒂車頭毀、貨車翻覆　6傷送醫

▲國1員林段發生連環撞車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

國道1號南下217.4公里處員林路段今(13日)凌晨4時57分發生連環車禍！1輛貨櫃車、大貨車與瑪莎拉蒂發生碰撞，另輛轎車則是壓到零件碎片，其中大貨車翻覆倒臥內線，警消獲報到場將受傷6人送醫救治，所幸皆無生命危險，詳細肇事原因調查中。

初步了解，39歲張姓男子駕駛營業貨櫃車行駛在中線時，不明原因失控自撞內側護欄，「折甘蔗」停在外線與路肩上，32歲黎姓男子駕駛大貨車因閃避不及，擦撞貨櫃車後翻覆倒在中線、外線車道。

隨後，65歲陳姓男子駕駛的瑪莎拉蒂也不慎撞上大貨車，另名49歲何姓女子的自小客車亦壓到事故車零件碎片而肇事。警消獲報出動救護車5輛，消防車2輛，消防人員13人趕赴救援。

事故導致張男手腳擦挫傷與肋骨斷裂，黎男全身多處擦挫傷，同車乘客44歲李姓男子雙腳受傷、41歲王姓女子肩膀受傷、28歲劉姓男子頭部受傷，以及瑪莎拉蒂駕駛陳男頭部受傷，一共6人分別送往彰化醫院、員林基督教醫院及彰化基督教醫院救治，幸皆無生命危險。

4名駕駛經酒測後確認均無酒駕情事，現場一度回堵1公里，事故於上午6時50分排除。高公局中分局呼籲國道用路人，高速公路車速快，駕駛人所需應變視距較長，駕駛途中應隨時注意與前車保持適當安全距離，因此請用路人務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力。