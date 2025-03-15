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說到新竹「最先想到什麼？」　ChatGPT答案讓他很滿意：訓練得很好

▲新竹巨城外觀、示意圖。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹巨城外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果說到新竹，會先想到什麼？「Big City遠東巨城購物中心」的臉書小編時常分享有趣話題，他今天就詢問ChatGPT，「外縣市到新竹最先想到是什麼？」而得到的答案，就令他非常滿意。貼文曝光後，也引發網友討論。

「Big City遠東巨城購物中心」臉書粉專小編貼出和ChatGPT的對話，從圖片可見，他詢問ChatGPT「外縣市到新竹最先想到是什麼？」ChatGPT則給了4個答案。

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ChatGPT回答如下：

1.巨城（Big City） - 新竹最大的購物中心，是吃飯、逛街、看電影的首選。

2.新竹米粉、貢丸 - 代表性的地方美食，一定要吃。

3.新竹科學園區 - 台灣科技重鎮，很多人來這裡工作或出差。

4.風很大 - 冬天特別有感，新竹的強風是出了名的。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Big City遠東巨城購物中心） 

▲ChatGPT給了4個答案。（圖／翻攝自Facebook／Big City遠東巨城購物中心）

由於ChatGPT給出的第一個答案就是巨城，因此小編也不禁直呼，「訓練得很好！」

貼文曝光後，底下網友便紛紛回應，「小編到底多常和GPT聊天，訓練成這樣」、「我以為有買房穩賺不賠」、「強大的巨城已經把風很大擠到第四了」、「下雨天新竹往哪去？答案是：巨城躲雨」、「GPT根本是靈魂伴侶」、「新竹肉圓才是真正肉圓」、「不是外縣市到新竹先想到巨城，是到了巨城才知道到了新竹」。

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