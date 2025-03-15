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星宇航班驚傳「重飛失當」正副機師遭開除　公司證實：飛安零容忍

▲▼星宇航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲星宇航空遭爆料3月初飛菲律賓航班險釀意外。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

知名YouTuber「瘋狂機長 詹姆士」今（15日）預告，將在晚上獨家爆料星宇航空於3月3日「台北－克拉克」JX789航班險迎來開航後首場空難。而星宇航空則回應，該航班因飛航員於進場重飛時未依本公司飛行操作程序，經調查後已自請離職，本案公司已依規定向主管機關主動提報。

「瘋狂機長 詹姆士」常會利用自身專業分享飛機相關知識、航空產業看法與自身實際飛航經驗，吸引數十萬網友訂閱，不過他在今日凌晨於粉專發文表示，「美國的機瘟差點就燒到了星宇航空，K董氣到開除了正副機師」，並將在晚上獨家爆料星宇航空於3月3日「台北－克拉克」編號JX789航班，險迎開航以來首場空難。

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對此，星宇航空回應，3月3日JX789 「台北－克拉克」航班，飛航員於進場重飛時未依本公司飛行操作程序，經調查後已自請離職，本案公司已依規定向主管機關主動提報。

星宇航空強調，對於危害飛安之情況零容忍，亦絕不護短，平時皆有針對所有飛行程序、資料及數值進行監控，以主動發現各項潛在飛安疑慮因子，進行修正排除，「針對本次事件亦為星宇航空主動發現，並進行內部調查後，該航班飛行員同意自請離職。」

星宇航空指出，維護飛安為航空公司首要任務，星宇航空會持續強化飛行員之訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。

另外，民航局證實，星宇航空有主動通報，民航局正在調查中。

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