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資工碩班「選到爽涼實驗室」悔炸：出社會被電爆！老鳥卻曝殘酷現實

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名資工碩畢的男網友日前透露，當年選到爽涼實驗室，自己只看過幾篇論文，平時將論文的程式碼抄寫、修改，讓它跑出不同的數據，最後寫了一篇論文就成功畢業了；如今，出社會的他被主管狂電，不禁感嘆「職場很可怕的。」

網友近日在Dcard發文提到，很多人以為碩班要讀很多論文，但實際上並非全然如此，若選到涼爽實驗室，碩士生涯可能會跟他一樣，「碩一上看一篇論文；碩一下看一篇論文，把論文的程式碼抄下來跑；碩二上把抄下來的程式碼改一改，讓它跑出不一樣的數據；碩二下寫論文，說明跑出來的數據有何意義？你有哪些貢獻？」

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雖然當初很快活，他現在卻覺得遺憾，忍不住感嘆道「畢業就被主管電了，職場不像是學校那麼寬容，如果你的表現不好，主管也要下來扛，所以職場很可怕的......。」

▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友紛紛回應，「我都用ChatGPT讀，說真的...我真的看著ChatGPT在長大，現在的它比以前厲害超多，而且持續進步中」、「閱讀論文篇數多不多，取決於論文題目及指導教授」、「我一篇都沒看，都不知道自己是怎麼拿到學位的」、「很爽啊，人又不是生來被糟蹋的」、「跟我目前的進度差不多，只有一篇論文」、「太涼了吧，我都快死了，兩個禮拜一次seminar，每天都在實驗室弄老鼠，養細菌還要跑data，最後還要調查跟人體試驗」。

而PO文也釣出不少老鳥，直言「涼爽準時畢業比較重要，不管怎樣出社會都會被電，與其辛苦32年，不如辛苦30年就好」、「職場也沒有都那麼可怕，不喜歡換一個就好，總有一個適合你」、「家裡如果沒礦，本來就是要出去當人家的奴隸，幹嘛還要跟自己過不去？」「通常碩士那樣過的，大多數畢業也是去找個爽缺待著，只是薪水沒那麼多而已」、「看了3、4本原文書、100篇paper的我，一樣寫出一個垃圾論文，雖然是準時繳交」。

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