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高雄港郵輪季3月登場　10航次接力啟航迎萬名旅客

▲▼國際郵輪歌詩達郵輪莎倫娜號，3月份即將於高雄港展開4趟母港航次。（圖／航港局提供）

▲國際郵輪歌詩達郵輪莎倫娜號，3月份即將於高雄港展開4趟母港航次。（圖／台灣港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高雄港郵輪季登場，3月至4月高雄港旅運中心將迎接10航次國際郵輪，由歌詩達郵輪莎倫娜號率先啟航，接續為璽寶郵輪探險號、挪威郵輪天空號、大洋郵輪里維拉號、精鑽郵輪前進號、大洋郵輪英希格號及公主郵輪鑽石公主號，預計帶來上萬名郵輪旅客。

率先啟航的歌詩達郵輪莎倫娜號總噸數約11.4萬噸，可搭載3780名旅客，自3月13日起展開4趟母港航程，接續於3月17日、21日及25日陸續啟航。高雄港出發航程將前往日本那霸、宮古島及石垣島等地，展開為期5日的海上之旅。

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▲▼國際郵輪璽寶郵輪探險號將於3月14日首航高雄港。（圖／航港局提供）

▲國際郵輪璽寶郵輪探險號將於3月14日首航高雄港。（圖／台灣港務公司提供）

掛靠港部分，台灣港務公司說明，璽寶郵輪探險號總噸數約3.2萬噸，可搭載450位旅客，3月14日首航高雄港；精鑽郵輪前進號總噸數約3萬噸，可搭載804位旅客，將於3月22日首度靠泊高雄港。兩艘小型郵輪的優點在於可靠泊的港口更多。挪威郵輪天空號今年1月21日首航高雄港，隨後將於3月18日第4次靠泊高雄港，預計5月18日迎來今年第5次造訪。

大洋郵輪里維拉號去(113)年首航高雄港，今年春節大年初一到訪後，3月19日再次靠泊，港務公司表示，大洋郵輪里維拉號預計於10月20日迎來今年度第3次造訪，兩艘郵輪持續回訪，可見其對於高雄港的青睞。

▲▼國際郵輪洋郵輪英希格號將於4月15日首次靠泊高雄港旅運中心。（圖／航港局提供）

▲國際郵輪洋郵輪英希格號將於4月15日首次靠泊高雄港旅運中心。（圖／台灣港務公司提供）

此外，總噸數約3萬噸、可搭載684位旅客的大洋郵輪英希格號，時隔2年再度靠泊高雄港；公主郵輪鑽石公主號總噸數11.6萬噸，可搭載2,670位旅客，為今年高雄港國際郵輪預報中噸位最大的郵輪。鑽石公主號曾於103年首航高雄港，連續4年造訪高雄港，受疫情影響，睽違8年之久，再度重返高雄港。該兩艘郵輪將於4月份首次靠泊高雄港旅運中心。

台灣港務公司表示，高雄港旅運中心為提供旅客優質通關服務，3月13日、3月17日、3月21日及3月25日歌詩達莎倫娜號母港作業期間，旅運中心1樓戶外空間全面進行交通管制，地下停車場優先提供郵輪旅客憑郵輪船票等相關識別證明進場停車，民眾如欲於上述日期前往高雄港旅運中心3樓海韻藝術廣場近距離觀賞郵輪，可多加利用大眾運輸包括輕軌、黃1公車等。

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